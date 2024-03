“Reviso lo que dijo...”: Julio César Rodríguez sigue incrédulo tras polémicas declaraciones del alcalde de Colbún ante denuncia de abuso de Sandy Boquita

“Reviso lo que dijo y todavía no lo creo”, aseguró en sus historias de Instagram el conductor del matinal de Chilevisión, Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez, al recordar la entrevista que le realizaron en dicho programa al alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, sobre las acusaciones de abuso a la exmodelo y empresaria Sandy Boquita y otras irregularidades en su municipio.

Fue al finalizar la entrevista que el alcalde de Colbún se mostró despreocupado por la acusación de acoso, pese a las imágenes que se divulgaron donde aparece claramente cómo acosó y abusó de la modelo en un evento realizado en la comuna hace 10 años, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, lo que impactó en los periodistas que lo interpelaban.

Lee también: Sandy Boquita reacciona impactada a dichos de alcalde de Colbún en entrevista por abuso sexual en su contra

Así, Pedro Pablo Muñoz indicó en la oportunidad que gracias al video, “he tenido el honor de ser conocido a nivel país (…) Un alcalde que sea importante para un canal de televisión, me hace sentir bien”, asegurando entre risas que pese al enojo de Julio César Rodríguez -quien en su cara le dijo que no podía creer que estuviera diciendo esas cosas- lo seguiría viendo.

Julio César Rodríguez por alcalde de Colbún El animador de Contigo en la mañana todavía está impactado con los dichos del alcalde de Colbún.

“Y qué hacemos...”

En ese contexto, el propio Julio César Rodríguez aseguró a sus seguidores en la red social Instagram horas después de lo ocurrido que tras revisar las imágenes todavía estaba incrédulo ante las declaraciones tan livianas del alcalde de Colbún.

“Y qué hacemos con un alcalde como el de Colbún? Increíble”, escribió en una de sus historias, mientras que en la siguiente, poniendo como fondo una de las tantas notas periodísticas que se hicieron sobre el hecho escribió: “Reviso lo que dijo y no lo creo!!!”, adjuntando el emoji de la persona tapándose la cara de vergüenza.

El animador del matinal no fue el único en quedar impactado con los dichos del edil, ya que Sandy Boquita, la principal afectada con lo ocurrido también usó su cuenta en Instagram para comentar el hecho, señalando: “Increíble, el señor está feliz por hacerse conocido, en vez de disculparse! Insólito!”.