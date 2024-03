Hasta con limusina: Scarlette Gálvez deslumbró con su lujosa fiesta de cumpleaños

Scarlette Gálvez, la conocida influencer y ex participante del reality Gran Hermano, celebró su vigésimo segundo cumpleaños con una fiesta sin igual el pasado sábado en la sala de eventos La Isla Moai.

La velada no solo atrajo a los invitados especiales, sino que también abrió sus puertas a todos aquellos que quisieran unirse a la celebración. A través de sus historias en Instagram, Gálvez compartió con sus seguidores algunos destellos de la grandiosa fiesta que inclutó limusina y varios lujos poco comunes para gente de su edad, al menos en Chile.

El evento comenzó con estilo cuando Scarlette y algunas de sus amigas más cercanas llegaron al lugar en una lujosa limusina, disfrutando de los lujos en el camino hacia la fiesta. “Adiós 21, fueron unos buenos años. Logré muchas cosas y cumplí sueños durante esa edad. ¡Vamos por más!”, escribió emocionada la influencer.

Decoración en su onda

La sala de eventos estaba decorada de manera espectacular, inspirada en las famosas muñecas Bratz, con globos rosados, plateados y negros, y una llamativa torta de los mismos colores, adornada con billetes de fondant, una estrella en la parte superior e incluso mini botellas de licor.

Scarlette deslumbró a todos con su look único: luciendo un top estilo corsé negro con detalles de rosas en la parte superior y una falda satinada roja con un corte irregular, complementado con una deslumbrante corona plateada.

Entre los invitados se encontraban varios influencers destacados, aunque sorprendentemente no hubo presencia de ex compañeros de encierro del reality. Aunque no subió ninguna imagen con Hans Valdés, con quien tenían una supuesta onda que al parecer nollegó a buen puerto.

Según las imágenes, la joven se dedicó a disfrutar con sus amigas y al parecer la celebración fue un verdadero éxito, marcando una noche inolvidable para Scarlette Gálvez y todos los presentes.

