“Así está Chile, lamentablemente”: Luis Mateucci fue víctima de robo mientras se encontraba en una farmacia

Luis Mateucci reveló que protagonizó una lamentable situación la jornada del miércoles, es que el chico reality fue víctima de un asalto mientras se encontraba comprando en una farmacia.

A través de sus historias de Instagram, el influencer reveló la noticia a sus seguidores y seguidoras: “Me acaban de robar el teléfono, estoy bien pero desconectado hasta nuevo aviso”, escribió el argentino en la plataforma.

Ahora, este jueves, reveló más información sobre lo ocurrido: “Vuelvo a tener acceso al Instagram, todavía me falta acceso a todo, me robaron ayer en una farmacia. Está brava la cosa. Estoy con un teléfono viejo”, relató el participante de “Tierra Brava”.

“No me pasó nada, pero bueno. Ya tuve que bloquear todo. Es todo el dolor de cabeza. Acuérdense que viajo a Perú. Está brava la seguridad”, comentó la pareja de Daniela Aránguiz.

Posteriormente, Mateucci aseguró que todo es “un desastre. No me quiero quejar del gobierno porque no soy partidario de andar quejándome, pero así estamos. Así está Chile, lamentablemente”, se descargó el trasandino.

Luis Mateucci sufre robo de su teléfono pic.twitter.com/Kiznj4uXKC — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 28, 2024

A pocos días de viajar a Perú

Cabe recordar que Luis está a pocos días de viajar a Perú para comenzar su nueva travesía en el nuevo reality de Canal 13, “Ganar o Servir” .

“Tenía ganas de entrar a otro reality porque me gusta estar en realities, lo paso bien, lo disfruto, lo valoro. Estar en realities es algo que me hace feliz, me llena más que las otras cosas que hago. Yo no sé si podría tener un trabajo de lunes a viernes, esto es lo más cercano a estar en una oficina y que un jefe me dé órdenes, en este caso Karlita (Constant) y Sergio (Lagos). Además, siento que me tiran muy buena onda en redes sociales, la gente quiere que yo vuelva”, contó el argentino sobre este desafío en la pantalla chica.

“Por más que esta vez la tenga más difícil, yo siempre entro pensando en ganar, no sólo en competir. Me gusta mucho que la gente me valore como líder, y me gustaría llegar a la final”, cerró.