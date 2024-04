“La familia se agranda”: Jorge Valdivia compartió una inesperada noticia sobre su relación con Maite Orsini

Durante esta jornada, Jorge Valdivia sorprendió a sus seguidores y seguidoras revelando un nuevo paso que dio en su relación con Maite Orsini.

Cabe recordar que la pareja lleva meses publicando todos sus panoramas y momentos en sus redes sociales, y esta vez no fue la excepción. En esta ocasión, el exjugador de La Roja dio a conocer que adoptaron a un perro junto a la diputada.

“La familia se agranda... Bienvenido Charly”, escribió en una historia en su cuenta personal de Instagram, adjuntando una fotografía en donde aparecen los tortolitos junto a su nuevo amigo de cuatro patas en su hogar.

Jorge Valdivia y Maite Orsini | Instagram

La polémica relación del Mago con Maite

Aunque este es un momento feliz para la pareja, su relación no ha estado exenta de polémicas y es que hace un par de días que Daniela Aránguiz acusó a su exmarido de no ir a visitar a sus retoños que tienen en conjunto y de pasada, acusó a la diputada “maltratar verbalmente” a sus pequeños.

“Es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, expresó en aquella ocasión.

Por su parte, el exjugador de Colo Colo salió en defensa de Orsini y afirmó que ninguna de estas palabras era verídica: “Lamento tener que llevar a lo público aspectos de mi vida privada, pero no puedo permitir que se intente enlodar no sólo mi imagen pública sino principalmente mi relación con mis hijos. En el último tiempo he debido enfrentar una inexplicable violencia por rehacer mi vida de pareja, pero más grave aún es que se involucre a mis hijos en esto. Aclaro que jamás abandonaría ni expondría a mis hijos”, inició sus palabras el exseleccionado nacional.

Asimismo, desmintió el supuesto maltrato a sus hijos: “Desde el tiempo que conozco a Maite he sido testigo de su compromiso con las infancias, su trabajo y trato con niños, niñas y adolescentes y mis hijos no han sido la excepción”.

“Su relación con ellos es sana, cordial y respetuosa. Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, sin fundamentos e injustas para su persona. Espero sobre todo por el bien de mis hijos que este tipo de situaciones se detengan aquí”, manifestó Valdivia.