“Malditos...”: Marcianeke denuncia que intentaron robar su vehículo mientras lo tenía estacionado

“Todo mal”, escribió durante la noche de este jueves 18 de abril el cantante urbano Marcianeke, quien en sus historias de Instagram dio cuenta del intento de robo de su automóvil, al percatarse de que le intentaron robar rompiendo uno de los vidrios traseros del vehículo.

En las imágenes, se puede ver uno de los vidrios del automóvil trizado, mientras se escucha a Matías Muñoz -nombre real del cantante urbano Marcianeke- señalar que le quisieron robar.

“Oh no, me querían robar mi auto, malditos...”, es lo que se alcanza a escuchar de Marcianeñe, mientras da cuenta de la situación que vivió con su automóvil.

Marcianeke (Captura Instagram de Marcianeke)

Marcianeke y el lanzamiento de su nuevo álbum

Sin embargo, y pese a lo molesto de la situación, nada parece alejar al cantante urbano de su alegría por el lanzamiento de su nuevo álbum “I am the corte”, el que justamente se lanzó durante la noche de este jueves en todas las plataformas de música.

El joven cantante se ha mostrado feliz y ha reiterado en sus redes sociales el llamado a escuchar y descargar el álbum.

“Tengo fe que van a pegar todos, o la mayoría”, dijo hace unos días Marcianeke sobre su nuevo EP, trabajo en el que además cuenta con la colaboración de tres artistas del género. L Gante, Julito y El Bai.

De esta manera, Matías Muñoz además se aleja de la polémica que protagonizó hace unas semanas, luego que fuera acusado por el dueño de la casa donde vivía en Colina, de realizar millonarios daños a la propiedad y no haber pagado varios meses de arriendo.

Finalmente, el propio Marcianeke mostró en un matinal que dejó la casa en buenas condiciones y la devolvió a sus dueños, luego de haber regularizado el pago del arriendo que había comprometido su ex manager.