Gonzalo Egas enternece a sus fans con inesperado reencuentro con su hijo Noah en Perú: “La historia más linda”

Gonzalo Egas emocionó este viernes a sus seguidores de redes sociales al publicar imágenes del recibimiento que le dio en Perú a su hijo Noah, quien llegó a la capital incaica en su primer vuelo en solitario.

El menor, hijo de la española Wilma González, y quien por años ha estado bajo la tutela compartida de su madre y el chico reality, arribó este jueves a la nación peruana para compartir este fin de semana largo (el próximo martes es el feriado del 21 de mayo en Chile) con Egas, quien en su nuevo rol de asesor de los sirvientes dentro del encierro de “¿Ganar o servir?”, podrá retomar su relación con el menor, a quien volvió a ver luego de 41 días en un viaje relámpago que hizo a Chile cuando dejó de ser uno de los participantes del programa de telerrealidad.

El reencuentro de Gonzalo Egas con Noah

Una relación que por años ha forjado Egas con Noah, quien desde su ruptura sentimental con Wilma González, nunca ha dejado de asumir un rol paternal con el adolescente, y que incluso fue crucial para negociar su cambio de roles en el reality de Canal 13.

“No estoy dispuesto a estar tres o cuatro meses encerrado sin ver a mi gente y, además, conozco estos programas, sé lo que sucede adentro, y no tengo ganas de un desgaste emocional tan grande”, señaló hace algunos días Egas a lun.com, una posición que ha sido destacada y valorada por sus seguidores de redes sociales, quienes destacan su compromiso paterno con Noah.

“Bienvenido al Perú hijo amado”, escribió Gonzalo en su publicación de Instagram, donde no ocultó su emoción por el nuevo paso que dio Noah, de viajar solo hasta la capital peruana.

Gonzalo Egas escribió un cartel para recibir a su hijo Noah en Perú. Fuente: Instagram @gonzaloegas.

“Increíble que ya puedas viajar solo por el mundo. Junto a tu mamá nos sentimos orgullosísimos de ti. Te admiramos profundamente, y nos haces muy felices a todos los que te rodeamos”, aseveró Egas, quien no perdió la ocasión de agradecer a quienes le ayudaron a escribir el cartel con el que le dio la bienvenida a su hijo en el aeropuerto limeño.

“Gracias @marco.sg13 y @camiizamorano por el cartel. Nos quedó precioso (...) aunque mi pulso no haya sido el mejor, jajajá”, confesó.

Gonzalo Egas compartió en sus redes sociales la llegada de Noah a Perú. Fuente: Instagram @gonzaloegas.

Su gesto no sólo fue celebrado por sus fans en la red social (que entre otros comentarios destacaron lo “lindo que se puedan reencontrar”, “la historia mas linda que he seguido en Instagram”, o “el mejor papá del mundo mundial”), sino que por la propia madre del menor, quien no dudó en agradecerle en la publicación de Instagram a su expareja por “el maravilloso ser humano que estamos formando”.

“¡Que increíble como ha crecido nuestro Noah! Lo valiente e inteligente que es, un poco nerviosa hasta que llegó. Por fortuna todo salió a la perfección, y estoy muy orgullosa del maravilloso ser humano que estamos formando. Disfruten mucho estos días”, escribió.