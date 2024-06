¿Será por amor? Matt Hunter se queda en Chile y anuncia que quiere hacer colaboraciones con artistas nacionales

Al menos hasta septiembre de este año se quedará en Chile el cantante estadounidense Matt Hunter, el que se hizo conocido cuando apenas era un niño de 13 años con la canción “Mi señorita”, y que ahora con 26 regresó al país, donde despegó su carrera musical y donde aparentemente, encontró el amor.

Así lo reconoció en conversación con el programa de NTV, Efecto N, donde Matt Hunter indicó que “estaré acá hasta septiembre, después me iré a Miami, pero voy a regresar… El tiempo que esté en Chile quiero hacer colaboraciones con artistas chilenos”, añadiendo en ese sentido que le gustaría hacer algo con Gino Mella.

En tanto, al recordar los inicios de su carrera musical, contó que “cuando vine era más joven, ahora veo las cosas desde otra perspectiva, y este país me gusta mucho porque mi carrera comenzó en Chile. Mi primer concierto fue en este país en Movistar Arena con 14 mil personas y yo con 13 años”.

Matt Hunter y la chilena Carlita

De acuerdo a lo que dejó entender en el programa de televisión, la idea de quedarse surgió justamente después de que iniciara su relación con la influencer chilena Carla Inostroza, con quien ha protagonizado divertidos videos en redes sociales, mostrando lo bien que lo pasan juntos.

De hecho, Matt Hunter hasta fue a conocer a la familia y los padres de Carlita -como es conocida en las redes- en la comuna de Quilicura, asegurando que lo ha pasado muy bien y que le encantó cómo lo recibieron.

En las últimas horas hasta subió una foto de un plato de sopaipillas a sus historias de Instagram, destacando que le encanta cómo las hace la mamá de Carla.

Sobre la chica, con quien hasta fue a la entrega de los Premios Pulsar, hace unos días indicó que “cuando nos conocimos, por primera vez, yo no sabía quién era pero me cayó muy bien como persona. Me gustó mucho que mostrará toda su personalidad (...) no ocultaba nada y así soy yo. Me pareció que vi mucho de mi personalidad en ella. Es algo que nunca había visto en otra chica. Me pareció muy única”, dejando claro que está totalmente encantado con la chilena.