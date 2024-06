“Pareciera que una de las dos...”: Las enigmáticas palabras de Raquel Argandoña ante emotivo recuerdo

Lo han vivido todo. Como dice el refrán, lo comido y lo bailado no se los quita nadie. Pero, al parecer, tanto Raquel Argandoña como Patricia Maldonado, ya estarían disfrutando de sus últimos momentos juntas, conscientes que se activó la cuenta regresiva.

Así por lo menos lo señaló la animadora de Tal Cual, quien compartió un emotivo recuerdo junto a su amiga de toda la vida, pero con unas sensibles palabras que dieron a entender un natural temor ante la muerte.

“Me llegó este lindo recuerdo. Pero a la vez me dio susto. Por que pareciera que una de las dos va a partir...”, escribió en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje, publicó un emotivo video junto a varios instantes que compartieron, los cuales fueron definidos por Maldonado como “momentos hermosos, amargos, muy tristes y doloroso, por fracasos artísticamente y grandes éxitos”, recordó.

“La Pata ocupa un lugar súper importante, porque siempre está más en los momentos más malos que en los buenos. Aunque yo no la llame, telefonazo o llega a mi casa. Me ha sacado cuando estoy realmente mal emocionalmente”, destacaba Raquel.

Los sustos de Raquel y Maldonado

Ambas amigas, han pasado importantes sustos en el último tiempo. Maldonado sufrió un grave accidente carretero y Argandoña, ha tenido dos episodios preocupantes. Uno, cuando se atoró con un trozo de carne y posteriormente producto de un insoportable dolor estomacal en Cancún que la hizo regresar de emergencia a Chile.

“Arriba del avión me tomé dos ravotril más la inyección de morfina que me pusieron. Pude subir al avión y aguantar el viaje hasta que llegué al aeropuerto en Chile y me trasladaron a la clínica de urgencia. Te juro, yo decía que si me voy a morir, me muero en Chile, con mis doctores”, contó en aquella oportunidad.