“Me da un poquito de pena”: Tío Lippi muestra los reclamos que recibe por culpa de su exempresa

El querido fundador de la marca de ropa outdor Lippi, Reinaldo Lippi realizó un sentido llamado en redes sociales, debido a los múltiples reclamos que le llegan a su cuenta personal por culpa de su exempresa, la cual tuvo que vender tras ser estafado por sus socios, a quienes catalogó años atrás como “delincuentes del peor nivel”.

Producto de su video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, sus seguidores convirtieron su apellido en trending topic, al igual como que cuando lo hicieron al conocer la forma que había perdido su compañía.

“Yo les quiero contar que hace más de 10 años que no estoy en la compañía, y, sin embargo, hasta el día de hoy me siguen llegando, este último tiempo, sobre todo, muchos reclamos. Y yo les pediría por favor que esos reclamos los conduzcan por los canales oficiales de la compañía o simplemente al Sernac. Pero por favor les pido que no me lo hagan a mí más, porque estoy constantemente dando explicaciones y eso no me gusta y me da un poquito de pena”, señaló, pidiendo que por favor compartieran su mensaje.

Junto con el video, mostró algunos de los reclamos que recibía en sus redes sociales, principalmente por la entrega de los productos, los cuales no llegaban a los domicilios a las fechas señaladas.

¿Cómo nació Lippi y cómo la perdió?

“A mi me despidieron de la pega y me pagaron 40 lucas. Entonces compré materiales en las telas por kilo y me engrupí a una persona y le dije viejo, mis mochilas son lejos las mejores de Chile”. Así partía el relato sobre cómo confeccionó comercialmente la primera mochila para escalar cumbres, abrigando con sus palabras el corazón de los cibernautas que se conmovieron al conocer el origen de la famosa marca deportiva, la cual ahora tiene otro dueños.

“Caí en manos de delincuentes del peor nivel, me metí a un mundo donde si no estás con un abogado, te cagan”, fueron sus palabras el año 2017 a la revista The Clinic.

En ese reportaje dio a conocer que por su falta de experiencia comercial y no hacerle caso a su abogado de ese entonces, recibiendo una cifra insignificante de dinero.

“De ganar millones en mi marca, y por tonto, por no creer en mi abogado (Daniel Stingo), terminé cediendo mi participación y ellos se quedaron con todo. Me asfixiaron y me pagaban apenas 250 lucas que no me alcanzaba para vivir. Fue el fin de Lippi para mí”, indicó en aquella oportunidad.

Por este motivo, los twitteros rápidamente se fueron en contra de de los actuales dueños, Rafael Vielva y Rafael Cvjetkovic (con participación del 40% de Andrónico Luksic) y llamaron a no comprar en las tiendas, en apoyo al fundador de la marco, con nombre y apellido, Reinaldo Lippi.