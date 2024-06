El noble gesto de Leo Caprile: donó tratamiento para recuperación a un vecino de Curacaví que también sufrió un ACV

En un conmovedor acto de solidaridad, el reconocido conductor de televisión y locutor radial Leo Caprile dio a conocer el invaluable gesto que tuvo con un vecino de Curacaví quien también sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Este gesto ejemplar dejó al descubierto la generosidad del animador chileno, quien también tuvo un ACV hace un par de meses, pero donde resultó, afortunadamente, sin secuelas.

Según dio a conocer el presentador de TV en diálogo con LUN, el encuentro con su vecino ocurrió de manera fortuita. “Era un señor que caminaba muy raro, con mucha dificultad y me dice ‘hola, colega’, ‘¿por qué colega?’, ‘tuve lo mismo que tú, un ACV’”, relató.

“Lloré pensando de la que me salvé”, expresó Caprile. “Dos días después del ACV, me ofrecieron un tratamiento de rehabilitación con electrodos. Consulté con mis médicos, pero me dijeron que yo no iba a necesitar kinesioterapia porque podía mover brazos y piernas”.

“Me daba vergüenza mirarme a mí y mirarlo a él tan complicado”, confesó. Fue así que surgió la idea: el animador quiso regalarle el tratamiento cuyo valor supera los 15 millones de pesos. Este tratamiento, proporcionado por la empresa TrainFES, estaba destinado a aquellos con secuelas más severas, que en su caso no lo requería, ya que Caprile resultó sin secuelas profundas tras sufrir el ACV.

“Se lo ofrecí, pero al principio como que no me creyó mucho, sí me dijo que le interesaba. Nos intercambiamos teléfonos y en un par de días le confirmé el asunto. Ya empezó a ir”, contó.

Según narró, hasta la fecha, Juan Espinoza ha asistido a tres sesiones y su evolución está siendo cuidadosamente monitoreada por especialistas. Este noble gesto de Leo Caprile, sin duda, ha brindado esperanza a su vecino.