“Fui un pesado y no corresponde”: Federico Sánchez rompió el silenció y ofreció disculpas públicas al joven que lo entrevistó

El arquitecto Federico Sánchez causó revuelo nacional después de que se viralizó una entrevista que le dio a un joven influencer de 15 años, Sebastián Ortíz. La actitud del animador del difunto programa “City Tour” fue sumamente criticada y lo tildaron de “arrogante”, “petulante” y “desagradable”.

PUBLICIDAD

“Tení que hacer otro tipo de preguntas, si usted hace preguntas fomes y pencas las respuestas van a ser fomes. Esta entrevista no va a resultar, lamentablemente. Lleguemos hasta aquí y el resto lo tienen que averiguar la gente, hasta aquí llegamos”, le dijo al joven quien lo estaba entrevistando en un evento automotriz.

Posteriormente, Sebastián reveló en una entrevista con CHV que Sánchez se contactó con él a través de Instagram, aparentemente para disculparse y enmendar lo ocurrido. Sin embargo, el joven agregó que “no estoy pensando en volver a hablar, ni hacer una colaboración ni nada por el estilo con él”.

“Todos cometemos errores y yo no soy la excepción”

Esta tarde, Federico Sánchez rompió el silencio y subió unas disculpas públicas en su cuenta de Instagram. “Todos tenemos malos días, todos cometemos errores y yo no soy la excepción. Este video es para pedirle disculpas a Sebastián, para pedirle disculpas públicas porque efectivamente me equivoqué”, comenzó.

“Fui un pesado y no corresponde. También es para pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados, porque de verdad, efectivamente, me equivoqué”, agregó. “Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, y en ese sentido doy las gracias a Sebastián y a todos aquellos que efectivamente me escribieron”, reflexionó sobre este episodio.

“Ojalá recibas estas disculpas, son sinceras”, terminó Federico Sánchez, cuyas palabras fueron escuchadas por el joven quien le comentó en el mismo video donde pidió disculpas públicas. “Un honor escuchar esto Fede. Disculpa aceptada, ojalá haya buena onda en un futuro. Una disculpa también por no contestarle le cuento más al privado”, escribió Sebastián Ortiz.