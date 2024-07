“Lloraba mucho”: Revelan supuesta decisión de Nicolás Solabarrieta tras separación de sus padres

Hace uno días Nicolás Solabarrieta contó en el reality ¿Ganar o servir? cómo fue para él enfrentar la separación de sus padres, Fernando e Ivette Vergara, revelando que con ella se encuentra “bien”, mientras que respecto a su progenitor preferiría no hablar.

Ante esto, el panelista de Sígueme, Michael Roldán analizó las palabras del exfutbolista, dando cuenta que habría un distanciamiento entre Nicolás y Fernando Solabarrieta.

“Le preguntan a Nicolás Solabarrieta sobre la relación con su familia. Y dice algo bien interesante: ‘Con mi mamá está muy bien, la amo. Sobre mi papá prefiero no hablar. Hablar de los problemas con mis papás es algo que prefiero dejar en la privacidad’”, recordó Roldán.

“Con esta frase se empiezan a destapar las interrogantes. Se empieza a comentar que al parecer en este quiebre Nicolás sí habría tenido que tomar bando y habría optado por el bando de la mamá”, señaló el también comentarista de Gran Hermano, vía streaming.

Tras esto, la nueva panelista Gissella Gallardo, desclasificó otro detalle que confirma la teoría de su compañero de programa.

“Yo estuve con una persona que fue a la despedida de él antes de entrar al reality, y él ahí lloraba mucho, estaba muy triste por tener que dejar a su mamá. Y comentaba que iba a entrar a este reality como un tipo de sanación y que tendría que muchos temas con su papá por el haber hecho sufrir mucho, no solo a la mamá, sino a la familia, porque pasaban los años y seguía la misma dinámica de cuando era chico”, contó.

¿Qué dijo Nicolás Solabarrieta?

“Mira, yo en ese sentido trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás”.

“Tienen que resolverlo entre ellos, son dos personas adultas. Yo desde la posición de hijo, por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso”, sostuvo Nico.