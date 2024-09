“Admiramos tu estoicismo, templanza, humor”:María José Prieto celebró el cumpleaños de Cristián Campos con tiernas palabras

Durante la jornada de este domingo, María José Prieto vuelve a llamar la atención de los usuarios tras dedicarle unas tiernas palabras a Cristián Campos en el marco del día de su cumpleaños.

Este 01 de septiembre es un día muy especial para su familia puesto que el actor está celebrando la llegada de sus 68 años de edad.

En este contexto, es donde su actual pareja decidió escribir una emotiva dedicatoria en su cuenta de Instagram, adjuntando una serie de fotos de su esposo de vacaciones cerca de la montaña, en el sur de nuestro país.

“Admiramos tu estoicismo, templanza, humor. Te amamos y hoy te celebramos”, escribió la artista de 47 años en su cuenta personal en la plataforma ya mencionada.

A este mensaje se le unió Ángela Prieta, la hermana de María José, quien también se desempeña como actriz y modelo en nuestro país. “¡Felicidades querido Cristián! Un abrazo enorme”, escribió la familiar.

La acusación contra Campos

Cabe recordar que Cristián Campos está en medio de un proceso judicial debido a la querella que realizó Raffaella di Girolamo por abuso sexual reiterado.

La psicóloga expuso la grave situación en marzo de este años a través de un comunicado de la Fundación para la Confianza. “Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos. Sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, fue parte del testimonio de la organización dirigida por José Andrés Murillo.

Por su parte, Campos salió en su defensa en una conversación con La Tercera: “Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás. Entonces sí, es como la crónica de una demanda anunciada. Esto (la amenaza de una denuncia por supuesto abuso sexual) no solo lo supimos hace un mes, sino que lo hemos sufrido hace 14 años”.

“Yo estaba grabando una película en el norte, una película sobre los mineros, Los 33, pero una versión española que no vio nadie. Estaba yo ahí en la noche grabando y me llama Raffaella. Y yo le digo “¿Raffa?”, y me dice: “Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro”. El padrastro era yo (...) Ella está muy alterada y me dice que... no me da ninguna explicación y en cambio me dice que me va a cagar la vida, con esas palabras, y corta”, fueron partes de la palabras del actor en el diálogo.