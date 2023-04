VOLVO CARS CHILE SE TRANSFORMA

En línea con sus 96 años de innovación, Volvo Cars Chile ofrecerá por primera vez en nuestro país un novedoso sistema de actualizaciones remotas denominado “Volvo Over the Air”. Se trata de una nueva forma de mantener actualizados cada uno de los nuevos modelos de la compañía que estén equipados con Google y Android, la cual se puede realizar en cualquier momento y lugar.

“Con Volvo Cars la libertad está en el aire, por esta razón estamos muy contentos de ser pioneros en Chile al ofrecer Volvo Over the Air. Este sistema permitirá a las personas sentirse con la libertad de tener su automóvil completamente conectado con lo último en tecnología de Volvo Cars, en cualquier momento y lugar”, aseguró Rodrigo Espinoza, Gerente de Volvo Cars Chile. “Gracias a estas actualizaciones inalámbricas y al rápido desarrollo de software en la marca a nivel global, podremos desplegar nuevas funciones y mejorar la experiencia de los clientes, de manera más cómoda, más rápida y más fácil”, concluyó.

Al Incluir las actualizaciones remotas en los modelos comercializados en nuestro país, la marca continuará cumpliendo su objetivo de mejorar constantemente sus vehículos, consolidando la posición de Volvo Cars como uno de los líderes del sector en cuanto a tecnologías, evitando que los clientes deban regresar al taller para obtener el software más reciente.

A nivel global, la compañía a realizado más de 1 millón de actualizaciones remotas, que han beneficiado a cerca de 192 mil automóviles en más de 34 países. Para este año, la compañía pretende enviar la undécima actualización Over the Air a más de 350 mil automóviles, incluyendo algunos vehículos comercializados durante 2022 y la nueva gama 2023 en Chile, beneficiando consigo a 68 mercados alrededor del mundo.

“Con el desarrollo tecnológico de la industria automotriz, el vehículo se transformará en un nuevo dispositivo que se conectará a la perfección con el estilo de vida de las personas, y al combinarlo con los casi 100 años de historia de la marca, tendremos la oportunidad de ofrecer una nueva experiencia basada en los propósitos y valores de Volvo Cars en Chile”, comentó Espinoza.

Es importante destacar que el novedoso sistema desarrollado por Volvo Cars junto a Google, se enmarca en la nueva era de la compañía, la cual contempla una serie de cambios que permitirán que Volvo Cars desarrolle productos donde la innovación, la electromovilidad, la seguridad y la tecnología jugarán un rol muy importante en la vida de las personas, así como en el propósito de conseguir la carbono neutralidad en el 2040.

“Hey Google, ¿Cómo funciona Volvo Over the Air?”

Muy sencillo, ahora te lo explicaré.

Las actualizaciones remotas mejoran dos aspectos a nivel general: el Sistema de infoentretenimiento y el Control de la conducción, estas últimas se consideran necesarias para el correcto funcionamiento y la segura operación del automóvil, puesto que realizan correcciones a sistemas indispensables como el tren motriz, el sistema de chasis y los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). En tanto, las del sistema de infoentretenimiento mejora la información de navegación, el mapa, audio, aplicaciones nativas, servicios de transmisión, funciones entre otros.

Para actualizar el sistema de Volvo Cars, el primer paso comienza cuando el sistema operativo de los modelos Volvo Cars detecta que un nuevo software disponible para su descarga. En este punto, los usuarios deben aceptar la descarga y una vez iniciado el proceso, el sistema notificará nuevamente cuando esté listo para su instalación. Aquí, es muy importante planificar el proceso puesto que puede tomar alrededor de 90 minutos, dependiendo del área que intervenga. Al mismo tiempo, el sistema detectará que el nivel de carga sobrepase el 40 por ciento y que el vehículo se haya cerrado con la llave de acceso remoto, para iniciar su instalación.

La marca recomienda que, antes de iniciar la actualización, el vehículo no esté conectado a la red de carga, y que, una vez iniciado el proceso, no se abra el vehículo puesto que, podría interrumpirse la instalación antes de tiempo, y en el peor de los casos, no podrá utilizar el vehículo correctamente.

Transcurrido el tiempo, la instalación estará lista y las personas podrán volver a utilizar su automóvil.

“Hey Google, ¿esta actualización está disponible para todos los modelos de Volvo Cars?”

Actualmente, las actualizaciones OTA están disponibles para los productos de Volvo Cars equipados con nuestro sistema Google Assistance. Te explico el detalle.

Los modelos 2022 que se verán beneficiados con la última actualización remota consideran al XC60 (B5) y XC60 Recharge Plug-in Hybrid (T8), además del C40 Recharge (P8). En tanto, los modelos 2023 incluyen al XC90 y XC90 Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country (B5), S60 (B5) y S60 Recharge Plug-in Hybrid (T8), XC40 (B4, B5) XC40 Plug Hybrid (T5) y XC40 Recharge Pure Electric (P8).

Las actualizaciones remotas para estos modelos están disponibles con un intervalo de tiempo de 6 a 8 semanas y se realizan de forma gratuita en los vehículos compatibles con Google Assistance. En tanto, para los modelos que tengan algún inconveniente en la instalación, pueden dirigirse al Servicio Técnico Autorizado de Volvo Cars Chile para gestionar su actualización, esta podría tener un costo asociado.