“El auto más barato del mundo”: un segmento que está en auge en otros mercados.

Durante los primeros días de este mes se ha hecho viral una publicación que muestra al Chang Li S1-PRO como “el automóvil más barato del mundo” y es que fueron muchos los entusiasmados con la idea de comprar un automóvil que llegue a la puerta de tu casa dentro de una caja por la módica suma de un millón de pesos.

Lo cierto es que son variados los mercados donde este tipo de autos tiene éxito gracias a la regulación especial de estos vehículos, algo que lamentablemente aún no sucede en nuestro país y que explicaremos a continuación.

En China, país de donde proviene la noticia original, existe una categoría especial que diferencia a este tipo de micro autos de los vehículos convencionales, llamada vehículos eléctricos de baja velocidad o LSEV por sus siglas en inglés. Esta categoría especifica que su funcionamiento puede ser únicamente en recintos privados y zonas suburbanas, con la imposibilidad de ingresar a grandes avenidas o autopistas de alta velocidad, ya que su velocidad máxima se encuentra limitada a 45 km/h.

Aquella restricción de velocidad máxima permite a estos pequeños medios de transporte eximirse de cualquier reglamentación de seguridad y al mismo tiempo no arriesgar la integridad de sus ocupantes al someterlos a altas velocidades de circulación. Esto posibilita que en casi todos los rincones de China a los cuales no han llegado los grandes desarrollos urbanos y económicos se pueda disponer de un medio de transporte cerrado más seguro que una moto, con precios que no resultan tan elevados en comparación.

EN EUROPA TAMBIÉN SON FUROR, AUNQUE CON MAYOR CALIDAD

Lo cierto es que en Europa este tipo de vehículos también son masivos, teniendo mucha utilidad para circular dentro de los grandes centros urbanos sin mayor problema con encontrar un lugar de estacionamiento, siendo especialmente exitosos en los servicios de car sharing gracias a que en la mayoría de los países pertenecientes a la Unión Europea este tipo de vehículos pueden ser conducidos con un carnet especial desde los 14 años.

A pesar de parecer similares a los LSEV chinos, estos micro autos europeos están sujetos a un cumplimiento de normas básicas de seguridad que obliga a reforzar las estructuras y por lo tanto a elevar los precios de venta en un 100 o 150% más que sus homólogos asiáticos. El mayor exponente europeo de esta categoría de cuadriciclos es el Citroën AMI, aunque también pudimos ver casos de éxito en años anteriores como el conocido Renault Twizy.

Renault Twizy

EN ARGENTINA INCLUSO SE FABRICAN

Cabe destacar que estos pequeños LSEV son fácilmente adaptables a la realidad de cada país y esto lo podemos ver en casos como el Coradir TITO, un pequeño vehículo eléctrico que es un éxito de ventas dentro del mercado argentino, consiguiendo ganar el trono al auto eléctrico más vendido al otro lado de la cordillera.

Coradir TITO

El TITO es ensamblado por Coradir en su planta en la localidad de San Luis y se basa en un Today Sunshine M1 al que le han aplicado cambios para ofrecerlo en el país trasandino adaptado a los gustos del mercado local. Bajo la normativa de homologación argentina L7B en un inicio solo se ofrecía con carrocería de 3 puertas construida en metal, a diferencia de la versión original con paneles plásticos, con 45 km/h de velocidad máxima y 100 kms de autonomía. Pero desde su lanzamiento y debido al éxito en ventas se sumaron versiones con hasta 300 kms de autonomía y carrocería de 5 puertas. Es de esperar un cambio en la normativa de homologación para aumentar su velocidad máxima y que al menos las versiones más prestacionales puedan circular en rutas.

EN CHILE HAY VACÍO LEGAL

¿Podremos ver este tipo de autos en nuestras calles? Lo cierto es que hay algunos importadores como Smart CarGo que ofrecen en su catálogo algunas de estas opciones, pero que al carecer de homologación no está permitida la circulación de la mayoría de estos productos, quedando reservados únicamente para recintos privados.

Además, al no existir legislación específica para este tipo de vehículos, muchas veces se pueden ver en la vía pública con patente de motocicleta, por lo cual el futuro de este tipo de movilidad urbana aún no está regulado en chile.

Cabe destacar entonces que ese maravilloso precio de apenas un millón de pesos es bastante difícil de lograr, ya que al valor del auto hay que sumar el flete en barco desde China y la carga impositiva al momento de inscribirlo en suelo nacional. Ni hablar de los modelos vendidos en Europa, que rondan los 7 u 8 millones de pesos chilenos, monto por el cual podemos acceder a un automóvil sin restricciones legales como lo es un Suzuki S-Presso.