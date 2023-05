ITALIA SIN GP:

F1 Grand Prix of Emilia Romagna IMOLA, ITALY - APRIL 24: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB18 leads Sergio Perez of Mexico driving the (11) Oracle Red Bull Racing RB18 during the F1 Grand Prix of Emilia Romagna at Autodromo Enzo e Dino Ferrari on April 24, 2022 in Imola, Italy. (Photo by Clive Mason/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202204240491 // Usage for editorial use only //