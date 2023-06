Tras los lanzamientos de los renovados S-Cross y S-Presso, Suzuki sigue reforzando su oferta en el segmento SUV, pero esta vez con el regreso de uno de sus modelos más icónicos y queridos: el Suzuki New Grand Vitara.

Se trata de la quinta generación del emblemático SUV, pero que esta vez incorpora como gran novedad una nueva motorización híbrida, compuesta por el motor K15C Dualjet de 1,5L que es apoyado por un motor eléctrico de 12 V, que entrega 101 hp y 136,8 Nm de torque a 4.400 rpm, y que le permite alcanzar un rendimiento de hasta 18,5 kilómetros por litro en ciclo mixto y de hasta 20,0 kilómetros por litro en carretera.

Dependiendo de la versión, este motor va asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o a una automática de seis marchas, y a un sistema de tracción simple o 4x4 con el sistema AllGrip.

Suzuki Grand Vitara (Andres Poehler W)

Nueva apariencia

Otro cambio profundo que recibió el New Suzuki Grand Vitara tiene que ver con su aspecto, el que ha sido completamente renovado, adoptando una apariencia mucho más atrevida y sofisticada, con líneas musculosas y modernas.

En su frontal destaca la nueva grilla con diseño poligonal y el moderno diseño de sus faros, que incluyen tecnología led tanto en las luces de posición, como en las diurnas (DRL), altas, bajas y de giro.

De perfil sobresalen sus marcadas líneas y los prominentes guardabarros -que realzan su aspecto de SUV- así como sus nuevas llantas de aleación bitono aro 17.

La parte trasera mantiene este estilo moderno, con líneas horizontales que resaltan la anchura del SUV, destacando la línea horizontal led que une ambos focos con diseño de luces en tres puntos y el elegante emblema con letras moldeadas de manera separada. Asimismo sobresalen las luces de retroceso en forma vertical y el robusto parachoques.

Este sofisticado diseño se ve complementado por unas dimensiones que alcanzan los 4.345 mm de largo, los 1.795 mm de ancho y 1.645 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.600 mm y un despeje de 210 mm.

Suzuki Grand vitara (Andres Poehler W)

Seguridad

Una de las grandes mejoras de esta quinta generación viene de la mano de seguridad, incorporando seis airbags en todas sus versiones, frenos de discos en las cuatro ruedas con ABS, distribución electrónica de frenada (EBD) y asistente a la frenada (BAS); controles de arranque en pendiente y crucero; cámara y sensores de estacionamiento traseros, y anclajes Isofix. Las versiones GLX añaden a esto Head Up Display y cámara 360°, mientras que la Limited suma además control de descenso.

Suzuki Grand Vitara (Andres Poehler W)

Confort interior

El habitáculo también ha sido completamente renovado, adoptando un diseño acorde a su exterior con detalles en plata y piano black que le dan un look moderno. A lo que suma luces ambientales y asientos forrados en cuero sintético perforado para adoptar una apariencia más elegante, mientras que las luces en el piso facilitan un mejor ingreso y salida de éste.

El equipamiento de confort, en tanto, incluye en todas sus versiones climatizador, botón de encendido, volante forrado en cuero con controles de audio y manos libre, cambios al volante (versiones AT), salidas de ventilación asientos traseros, cargador USB tipo A y C en plazas traseras, y radio táctil de 7″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. A lo que las variantes GLX añaden cargador inalámbrico, radio táctil de 9″ con Android Auto y Apple CarPlay y dos tweeters; luces ambientales y retrovisor con ajuste automático día/noche, mientras que la versión Limited suma también sunroof panorámico.

En términos de espacio destaca su amplitud que permite llevar cómodamente a cinco pasajeros adultos y su maletero con capacidad para transportar 310 litros de carga, ampliable hasta los 1.147 litros con los asientos traseros abatidos.

Suzuki Grand Vitara (Andres Poehler W)

“Seguimos ampliando y potenciando nuestra presencia en el segmento SUV, esta vez con el regreso de un modelo muy querido y esperado por nuestros clientes, el Suzuki New Grand Vitara. Uno que en su quinta generación estrena importantes mejoras en términos de tecnología, seguridad y diseño, que creemos le permitirán seguir el exitoso camino de sus antepasados, que le permitieron convertirse en un verdadero ícono y ser un referente del segmento SUV”, señaló Christian Renner, gerente de Suzuki Chile.

La oferta del New Suzuki Grand Vitara en Chile está compuesta por cinco versiones: dos GL 4x2 (MT y AT), dos GLX 4x2 (MT y AT) y una Limited AT 4x4, las que están disponibles en seis colores (plata metálico perlado, azul metálico perlado, rojo metálico perlado, blanco perla, café metálico perlado y gris metálico perlado) y con una lista de precios que parte en los $15.990.000 y cierra en los $21.490.000, precios incluyen financiamiento. Su garantía, en tanto, es de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que la de los componentes híbridos es de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.