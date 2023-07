Las cinco estrellas de hoy vs las cinco estrellas de ayer

La seguridad automotriz ha sido una preocupación constante desde los primeros días de la era automotriz, y es que a lo largo de los años, los fabricantes han buscado mejorar la protección de los ocupantes y peatones en caso de colisiones. Uno de los principales sistemas de clasificación de seguridad utilizados para evaluar la protección de los vehículos es el programa de pruebas de choque de estrellas.

El sistema de clasificación de estrellas de choque se presentó en la década de 1970 y ha evolucionado significativamente desde entonces. Originalmente, se utilizó una escala de 1 a 5 estrellas para calificar la seguridad de un automóvil, donde 5 estrellas representaban el nivel más alto de seguridad. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzó y se obtuvo una mejor comprensión de las lesiones y colisiones reales, se hizo evidente que era necesario revisar y fortalecer los estándares de seguridad.

Pruebas

En los últimos años, las pruebas de choque se han vuelto más exigentes y abarcan una variedad de escenarios de colisión, incluidos choques frontales, laterales y traseros, así como pruebas de choque de poste y pruebas de vuelco. Además, se han incorporado pruebas más avanzadas para evaluar la protección de peatones y otros usuarios vulnerables de la carretera.

La introducción de sistemas de asistencia a la conducción también ha influido en la calificación de seguridad de los automóviles. La presencia de características como frenado de emergencia autónomo, control crucero adaptativo y advertencia de cambio de carril ha pasado a ser un factor importante en la clasificación de seguridad.

Pruebas

Esta presión por cumplir con las pruebas de choque a menudo lleva a una evolución estructural más que a una verdadera innovación en el diseño automotriz. En algunos casos, los fabricantes priorizan la modificación de la estructura para lograr resultados satisfactorios en las pruebas, en lugar de invertir en nuevas tecnologías y soluciones que pueden marcar una verdadera diferencia en la seguridad.

La clave para la industria automotriz es encontrar el equilibrio adecuado entre cumplir con las pruebas de choque y seguir innovando para mejorar la seguridad en todos los aspectos. En lugar de considerar las pruebas de choque como un mero requisito para pasar, los fabricantes pueden aprovecharlas como una oportunidad para superar los límites de la seguridad automotriz.

El cambio en los estándares de seguridad y las pruebas más rigurosas han llevado a la reevaluación de muchos vehículos que obtuvieron altas calificaciones en el pasado. Un automóvil que obtuvo 5 estrellas hace 10 años podría recibir una calificación más baja en la actualidad debido a las pruebas más exigentes y los criterios de seguridad actualizados.

Aunque un automóvil actual puede obtener una calificación más baja en las pruebas de estrellas de choque actuales, eso no significa que sea inseguro en comparación con los vehículos más antiguos. En realidad, los automóviles actuales suelen ser más seguros gracias a los avances tecnológicos.

Hace 25 años un auto seguro era en el que no morías luego de un choque. Luego, hace 15 años, un auto seguro era en el que no te fracturabas, y hace 10 años, un auto seguro era en el que no quedabas con lesiones graves. El próximo paso será considerar como inseguros a los autos que chocan, y es que no evitar el choque por si mismos será condicional para las 5 estrellas. Así es el progreso.