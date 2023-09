La expedición de vehículos eléctricos Pole to Pole cruza la línea del ecuador

El vehículo de la expedición ha recorrido ya más de 20.000 kms YOKOHAMA, Japón -

Los aventureros Chris y Julie Ramsey, marido y mujer, han cruzado hoy la línea del ecuador en su primera expedición mundial en la que están conduciendo un vehículo eléctrico desde el Polo Norte Magnético de 1823 hasta el Polo Sur en la Antártida.

Con su Nissan Ariya preparado para la expedición, la pareja ha recorrido hasta ahora más de 20.000 km, atravesando los desafiantes hielos del Mar Ártico, derritiendo las rutas de hielo canadienses y explorando América del Norte y Central antes de alcanzar la línea del ecuador en Quito, Ecuador. Pole to Pole se concibió como la prueba definitiva para un vehículo eléctrico, con la esperanza de acelerar la adopción de este tipo de vehículos como parte de la solución para hacer frente a la crisis climática, al tiempo que se pone de relieve la acción positiva de las personas, las comunidades y los proyectos en el proceso. Julie reflexiona sobre sus aventuras en el hemisferio norte: “Ha sido una experiencia increíble hasta el momento.

Nuestro Nissan Ariya de Expedición capta el interés de tanta gente en nuestro trayecto y hemos tenido el privilegio de ser acogidos y recibir la ayuda de las personas más amables e increíbles, que aceptan la positividad y la esperanza que representa Pole to Pole”. Chris comparte sus ideas sobre el viaje que va a realizar a partir de la línea del ecuador: “Me propuse superar los límites de los vehículos eléctricos y mostrar al mundo la increíble capacidad que tienen. Nuestro Nissan Ariya de Expedición ha funcionado muy bien; no nos ha defraudado y ha despertado un gran interés entre la gente a medida que avanzamos. Me brinda la confianza de que podremos completar esta expedición a pesar de las desafiantes distancias, terrenos y temperaturas a las que nos enfrentaremos en el hemisferio sur.

La Antártida será nuestra prueba más dura hasta el momento, pero tuvimos la experiencia en nuestro paso por el Ártico, de la cual aprendimos mucho y estoy trabajando en innovaciones que puedan ayudarnos a llegar al Polo Sur a fines de diciembre”. La pareja se enfrentará ahora a los impresionantes pero difíciles paisajes y climas del hemisferio sur en su ruta hacia el Polo Sur, que pretenden alcanzar a finales de año.