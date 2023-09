Lanzamiento NEW MG RX5: más que sólo un facelift

Oficialmente presentado a la prensa el 25 de septiembre en un evento en Santa Cruz, el lanzamiento del MG RX5 viene a potenciar la oferta de MG Motor en el segmento SUV C, mediante la nueva generación de este modelo, que llega al mercado en tres versiones (1.5 MT COM, 1.5 DCT COM y 1.5 DCT LUX), mezclando elegancia y dinamismo.

Las líneas de diseño en los modelos de MG Motor son un sello de reconocimiento de la actual generación de la marca. Así mismo lo demuestra el renovado MG RX5, con una actualización de imagen e incorporación de mayor tecnología, lo que va de la mano con el actual lenguaje de diseño y es consecuente con el nivel de equipamiento que ya ha presentado la marca.

“El nuevo MG RX5 viene a renovar y elevar el estándar de MG en el mercado. Hemos escuchado a quienes buscan un compañero de aventuras, con más tecnología, seguridad, y de tamaño familiar, por lo que estamos emocionados de presentar esta nueva generación que buscará seguir encantando a los amantes de los SUV”, comenta Héctor Illanes, Sub Director de Ventas de SAIC Motor, fabricante y representante de MG Motor en Chile.

Puntos de vista exterior

A primera vista, llama la atención su renovada parrilla frontal extra ancha, y la decoración de la tira cromada horizontal de la parrilla de color verde en su versión tope de línea, que crea una experiencia visual de aspecto elegante y deportivo. Esta se complementa con un nuevo estilo de capó, parachoques delantero con doble labio, y luces LED tanto en la zona delantera como trasera.

Visto de perfil, destacan su larga dimensión de 4,571 mm y el nuevo diseño de llantas de 18′′ y 19′′, que se complementan con neumáticos Michelin PS4 para la versión DLX que, con una distancia entre ejes de 2708 mm, entregan un equilibrio entre resistencia y maniobrabilidad.

En cuanto a la parte posterior, resalta su alerón “Twin-Aero”, además de la tira cromada horizontal ubicada en la puerta del maletero y que decanta en los nuevos focos traseros con luces LED que entregan una esencia más futurista.

Interior envolvente

La sensación de amplitud, comodidad y dinamismo se replica al interior del MG RX5, ya que mediante su cabina envolvente, se convierte en un excelente partner para viajes largos con asientos delanteros y traseros bicolores, que están perforados para realzar la sensación deportiva al tiempo que mejoran el confort de marcha.

Pensando en una mejor experiencia para quien esté al volante, cuenta con una palanca de cambios electrónica con un ángulo de agarre óptimo de 47,8°, conforme a la ergonomía, la cual se caracteriza por su envoltura en cuero perforado con acabado en plateado cromado. Esto aporta un excelente agarre para una conducción mucho más cómoda, confort visual y táctil para un manejo más seguro.

MG RX5

Entretenimiento y tecnología

En términos de tecnología, el nuevo MG RX5 viene con una gran pantalla touch de 14,1″ con botones de control rápido situados a ambos lados en la parte inferior, que transmite una sensación de alta gama, sumado a un panel virtual de 12,3″ con monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) incorporado. Por si fuera poco, en la versión DLX, cuenta con un cargador inalámbrico con diseño inclinado de 20°, lo que permite un fácil uso y acceso para recargar el celular. Además, cuenta con cuatro puertos USB: dos delanteros y dos traseros.

En el caso de este SUV, en todas sus versiones viene con una potencia aumentada de 168 hp y el torque a 275 Nm, logrando alcanzar los 100 km/h en 9,4 segundos y una velocidad máxima de 190 km/h. Para lograr estos números, este nuevo modelo cuenta con una transmisión de doble embrague (DCT) de 7 velocidades, diseñada para ofrecer cambios de marcha rápidos y suaves, mejorando la eficiencia y la experiencia de conducción.

Protección constante

El nuevo MG RX5 cuenta con seis airbags en su versión tope de línea (2 frontal, 2 laterales y 2 de cortina), recordatorio de cinturón de seguridad y sistema keyless; además de ocho funciones de seguridad pasiva, entre los que se encuentran los frenos Antibloqueo (ABS), Distribución de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia Electrónica de Frenado (EBA), Programa Anti Rodaje (ARP), Control de Frenado en Curva (CBC), entre otros.

A esto se le suman cuatro cámaras gran angular que ofrecen una visión 360º, completa del entorno del vehículo, para facilitar el estacionamiento. Asimismo, integra cuatro radares que permiten localizar con precisión los obstáculos y su distancia, para garantizar la seguridad al dar marcha atrás y/o estacionar.

Este nuevo SUV estará disponible en Chile en una variedad de colores, entre los que se incluyen azul, beige, blanco, negro y grafito; y sus precios -actualizado al mes de septiembre- van desde los $15.990.000 CLP a $18.990.000 CLP, incluyendo bonos de marca y financiamiento.