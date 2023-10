La marca BMW acompaña el inicio de una nueva era con una campaña multicanal emocionalmente atractiva: “THE NEUE NEW”

La premier mundial del BMW Vision Neue Klasse enmarca un nuevo inicio para la marca BMW, uno caracterizado por una manera de pensar y un enfoque completamente nuevo. “THE NEUE NEW” es el título de la campaña multicanal que acompaña el proceso actual de transformación del fabricante de vehículos premium bávaro. La narrativa de la campaña capta las áreas centrales de la acción contenida dentro de esta transformación y proporciona un ángulo inusual de la idea de “Lo Nuevo”.

La campaña “THE NEUE NEW” (desarrollada e implementada por la agencia THE GAME creada especialmente para BMW Group y la marca BMW) explica de una manera auténtica y accesible en qué se basa el concepto “NEU” del próximo NEUE KLASSE. El uso de la palabra “Nuevo” en alemán hace referencia al nombre de esta serie de modelos de nueva generación y tiene un impacto efectivo y memorable en los mercados que no son de habla alemana en todo el mundo y también a nivel nacional. Al mismo tiempo, la campaña destaca la promesa de la marca “Freude forever” y abre una ventana a BMW como una marca apta para el futuro enfocada en cubrir las necesidades de las personas.

“‘THE NEUE NEW’ representa nuestro viaje hacia una era completamente nueva de movilidad, en la que colocamos a las personas al frente y al centro de nuestras estrategias. Además, su implementación visual también es muy auténtica, accesible y humana”, afirma Jens Thiemer, Vicepresidente Senior de Clientes y Marca de BMW. “La campaña proporciona un ejemplo inicial de cómo estamos empleando también enfoques innovadores de comunicación para impulsar el proceso de transformación por el que navega actualmente la marca BMW”.

“THE NEUE NEW” cuenta la historia de la transformación junto con las áreas enfocadas en el futuro que BMW Group ha establecido: el ideal de una “Economía Circular” como una mentalidad progresiva dirigida hacia la conservación de recursos; la “Digitalización” enfocada en identificar y cubrir las necesidades de las personas; y un compromiso con la “Electrificación” con el objetivo de hacer que el “Placer de Conducir”, por el cual es reconocida la marca, sea algo que también puedan experimentar las generaciones futuras.

Siendo un eje central en el cual convergen estos tres elementos (“Economía Circular”, “Digitalización” y “Electrificación”), el BMW Vision Neue Klasse representa un nuevo inicio lleno de optimismo para el futuro. Recordando el Neue Klasse “mk1″, el cual revolucionó la gama de productos de la marca en la década de 1960, el enfoque narrativo juega deliberadamente con la palabra alemana “Neue”; en mercados que no son de habla alemana y también a nivel nacional y al hacer esto, redefine la idea de “lo nuevo”.

El BMW Vision Neue Klasse nos muestra aquí y ahora cómo se interpretará el “Placer de Conducir” en los próximos años. En su centro se encuentra el lenguaje de diseño de “Reducción inteligente a lo esencial”. Mientras tanto, la última generación de BMW iDrive proporciona una experiencia digital e inmersiva del usuario en la que el conductor ocupa el centro del escenario. Cada aspecto del proceso de desarrollo tomó la sustentabilidad y la eficiencia como los temas rectores.

“THE NEUE NEW”: Una campaña de 360 grados que sigue un enfoque de “primero lo social”.

La campaña estratégicamente orquestada por THE GAME alimenta todos los puntos de contacto principales de los varios grupos meta. Junto con varias colaboraciones, la campaña se enfoca principalmente en los canales de redes sociales de la marca. Un filtro para Instagram y Snapchat desarrollado especialmente para la campaña también permite que el BMW Vision Neue Klasse inspire a su audiencia dentro de una experiencia de realidad aumentada.

El enfoque de 360 grados de “THE NEUE NEW” le permite dejar huella con actividades en el extranjero y también con publicaciones de dos páginas en medios impresos. La campaña está apoyada por otras medidas en canales de la marca BMW, tales como la aplicación My BMW y el sitio web de la marca.

Durante el IAA Mobility 2023 en Múnich, la campaña también se convirtió en una experiencia física. El concepto detrás del stand de Open Space de BMW Group en Max-Joseph-Platz fue obra de la consultoría creativa Meiré and Meiré. La instalación del BMW Vision Neue Klasse siguió el enfoque de la campaña THE NEUE NEW y estuvo acompañada por aportaciones de comunicación de la agencia creativa Elastique con sede en Colonia, y la líder de opinión y agencia de talentos Pacific se hizo cargo del programa de soporte in situ.