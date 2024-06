DS 7 VAUBAN: El híbrido enchufable blindado

Impulsado por el entusiasmo generado por el DS 7 ÉLYSÉE y basado en el DS 7 E-TENSE 4x4 300, el DS 7 VAUBAN es un modelo híbrido enchufable blindado disponible en pequeñas cantidades, una oferta única en el mercado.

Con un blindaje apenas perceptible desde el exterior y un peso reducido, el DS 7 VAUBAN es un desarrollo discreto que demuestra las mismas cualidades dinámicas que el DS 7 E-TENSE 4x4 300. Esta versión especial se puede conducir con un permiso normal de categoría B.

El DS 7 VAUBAN ha sido diseñado como un coche especialmente protegido basado en el DS 7 E-TENSE 4x4 300 de producción con una longitud de 4,59 metros. Las aramidas, una clase de materiales ligeros que son especialmente resistentes a los impactos y al calor, las fibras HPPE (polietileno de alto rendimiento), el acero blindado y el vidrio de seguridad refuerzan el vehículo para un nivel de protección VPAM 4 (protección contra armas cortas). Diseñada para la máxima eficiencia, tanto en términos de seguridad como de confort de primera clase, esta conversión hace muy poca diferencia en términos de manejo con solo 164 kg de peso adicional.

Las distancias de frenado del DS 7 VAUBAN son equivalentes a las del DS 7 E-TENSE 4x4 300 y la aceleración de 0 a 100 km/h es solo 0,2 segundos más, pasando de 5,9 a 6,1 segundos. El manejo conserva las mismas cualidades con la amortiguación DS ACTIVE SCAN SUSPENSION controlada por cámara, mientras que también se mantiene el radio de giro de 10,45 m, un punto de referencia en el segmento de los SUV premium.

Las decisiones técnicas tomadas para el DS 7 VAUBAN lo convierten en una oferta única dedicada al arte francés de viajar. Además de un manejo comparable al de un DS 7 estándar, el conductor solo necesita un permiso de categoría B, a diferencia de la mayoría de los modelos de la competencia, que requieren un permiso de vehículo pesado y una formación especial. Los precios también son muy competitivos, a partir de 165.000 euros, y el mantenimiento clasificado como “uso intensivo” como con un DS 7 estándar se realiza simplemente dentro de una red certificada seleccionada entre DS STORES.

La transformación del interior está supervisada por tapiceros, para garantizar un nivel ejemplar de refinamiento. El relieve interior de Vauban y la adición de controles especiales son los únicos detalles que diferencian al DS 7 VAUBAN. Además del equipamiento adicional disponible en el folleto, se pueden solicitar paquetes de opciones, tanto para la protección (extintores automáticos, ventilación de circuito cerrado, sirena o intercomunicador, etc), como para la comodidad de los pasajeros (tomas USB adicionales, luces de lectura, etc) y la personalización del vehículo (colores de la carrocería, molduras interiores, bordados, portabanderas, etc).

Fruto de una nueva colaboración entre el Grupo WELP y DS Automobiles, el DS 7 VAUBAN se fabrica íntegramente en Francia, se ensambla en la planta de Mulhouse y luego se convierte en WELP France en Hérimoncourt, tras la adquisición de parte de una antigua planta de Stellantis.

DS 7 VAUBAN toma su nombre de las fortificaciones construidas a finales del siglo XVII. Las fortificaciones de Vauban, que suman 12 en 10 departamentos (condados) diferentes, están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En total, el marqués Sébastien Le Prestre de Vauban supervisó más de un centenar de fortificaciones (fortalezas que forman parte de ciudades, independientes o en complejos) en Francia y Europa. En Asia y África, varias ciudadelas y fortalezas adoptaron el sistema establecido por Vauban.

Se fabricó el primer DS 7 VAUBAN. La homologación está prevista para junio y las ventas seguirán.