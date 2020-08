En el universo de internet podemos encontrar un sinfin de tiendas virtuales, outlets y cuanto e-commerce se nos ocurra, todas compitiendo ferozmente en busca de atraer y seducir a los millones de cibernautas que inundamos internet en busca de nuestros productos favoritos.

Pues bien, es en este escenario, donde nos encontramos con un oasis virtual, un lugar donde puedes encontrar excelentes ofertas y rebajas en productos de salud y belleza. Hoy vengo a contarles sobre 4Her.cl. ¡Quédate hasta el final, porque esto, literalmente, podría cambiarte la vida!

¿Qué es 4Her.cl? Bueno, resulta que este “oasis virtual” es un marketplace exclusivo de productos y marcas, en torno a salud y belleza integral, aquí puedes encontrar de todo, y sin salir de la comodidad de tu casa. Hay desde tratamientos faciales, cremas, lociones, vitaminas, y mucho más. Me llamó poderosamente la atención un producto llamado Sweet Dreams, de , vitaminas para dormir, y de hecho son la razón por la cual decidí contarles todo esto.

Sólo tres minutos me demoré en ordenar mis vitaminas para dormir en este sitio web, o como ellos lo denominan, The Beauty Market Place 4Her. A pesar de su nombre en inglés, es un sitio chileno, y los productos que pedí llegaron muy rápido. Encontré muy buenas ofertas y, para qué voy a mentir, aproveché todas las rebajas que pillé, de hecho hasta me salió el envío gratis (por compras sobre $60.000).

Gumi BearsEntre lo que más me gustó de las cosas que pedí, estaba el tratamiento capilar de las famosas Biotin Vitamins, también de Gumi Bears, unas vitaminas para el pelo, que no me pude resistir probar, porque son las que usan todas las famosas. Además, a diferencia de otras tiendas online, mi pedido llegó todo en un solo envío, sin importar que haya comprado distintas marcas.

¡¡CONSEJO PARA [email protected]!!

Si a ustedes les gusta ahorrar tanto como a mí, tengo un par de consejos para ti. Primero, hacerles saber que 4Her está en el Cyberday oficial y las ofertas que tienen son fabulosas. Y lo segundo, es que se inscriban en el newsletter de la página www.4her.cl, ellos te envían un email, (muy bonito por lo demás), con toda la información sobre ofertas y descuentos.

También es buena idea seguirlos en sus redes sociales, porque a menudo hacen muy buenos concursos con requisitos muy simples, puedes encontrarlos en Instagram como @4her_cl. Sin duda, para mí fue un gran descubrimiento y por eso sentí que debía compartirlo contigo. Por último, si te gustan los consejos sobre el cuidado y la salud, las amigas de Gumi tienen también en su página web, un BLOG muy bonito con artículos muy interesantes y entretenidos.

¡¡COMIENZA TU NEGOCIO DESDE CASA CON MAYORISTA4HER.CL!!

Para aquellos espíritus emprendedores que siempre buscan ir más allá, 4her.cl cuenta además con la modalidad para ventas mayoristas. Puedes acceder a su página web aquí, Mayorista 4Her.cl y ver sus productos en stock. Además, por toda esta semana están con ofertas fabulosas en sus dos sitios web, y los precios son increíbles.

Si lo que buscas es saber cómo ser tu propia jefe(a) y emprender un negocio online desde tu casa, bueno aquí hay una idea que puedes explorar. Nunca es tarde para empezar algo nuevo, puedes estar a un click de distancia de convertirte en una “persona de negocios” y, quién sabe, quizá éste sea el comienzo del resto de tu vida.

MI EXPERIENCIA Y UN CONSEJO

Para terminar, debo primero decir que amé como funciona 4Her, porque lo que tú compras llega todo junto, no como la mayoría de los sitios que te obligan a pagar varios envíos por cada producto y llegan de a poco a tu casa, eso es un fastidio. Y segundo, quiero darle mil gracias a las amigas de Gumi Bears, porque las Sweet Dreams fueron el mejor descubrimiento en esta pandemia. Consumo mis vitaminas para dormir todos los días, 30 minutos antes de ir a la cama como lo indica el frasco, (sólo 2 gomitas). De partida son deliciosas, tienen un exquisito aroma y sabor a berries y al cabo de un ratito ya estoy durmiendo plácidamente. Son fantásticas, y al despertar estoy llena de energía, con más ánimo que nunca, créeme, se me nota.

Con un par de amigas juntamos capital entre todas y hemos estado comprando al por mayor en www.mayorista4her.cl, porque los precios son demasiado convenientes, así que decidimos hacer una alianza y comprar todas juntas.

Nos ha resultado súper bien, te recomiendo hacer esto, sobre todo ahora, porque toda esta semana su página web y mayorista están con descuentos Cyberday, y las ofertas son geniales, muy convenientes para invertir en tu negocio online. O como mis chicas y yo, que compramos juntas para ahorrar en el costo final y en el envío.