Alejandra Valle tras su abrupta salida de La Red: “Le encuentro razón a mi despido”

Hace unas semanas Catalina Pulido protagonizó un altercado con Carabineros. El hecho fue registrado en un video y rápidamente fue viralizado. Más tarde vino su despido de La Red, donde se desempeñaba como panelista en "Intrusos".

Dicho episodio tuvo distintas repercusiones en redes sociales. Pero junto con ella, Alejandra Valle también debió dejar la estación privada.

Recordemos que hubo ciertos dichos que hicieron explotar la red. Valle, como conductora de "Intrusos", comparó el altercado protagonizado por Pulido con el homicidio de Camilo Catrillanca. Y en otra ocasión, trató a Carabineros de "Cerdos " y "ladrones" a través de su Twitter personal.

Por ello la estación terminó su contrato, aunque de todas formas, la decisión fue por mutuo acuerdo.

Alejandra Valle se refirió a su salida de La Red

Si bien se refirió en su Instagram a su salida de La Red, Valle no se había sentado a conversar sobre esto en ningún canal. Por ello, esta mañana se refirió a la polémica en el matinal "Muy Buenos Días".

"Lo que se genero fue raro y creció hasta explotar”, comenzó diciendo la periodista.

“Hago el mea culpa respecto a una conversación coloquial que tuve. Generalicé y ahí estuvo mi error… Solo hable de algo que sucede, pero no de todos los Carabineros”, agregó, refiriéndose a sus bullados tuits.

“Me traicionó el ímpetu. Si hubiese sido una opinión no lo hago, pero era una conversación”, explicó.

“Me refería con 'cerdos' por lo que se ha sabido últimamente de Carabineros. Sé que no son todos… Yo no pienso así de toda la institución de Carabineros… y las disculpas no me las pidió nadie, fueron genuinas”, sentenció.

Alejandra Valle / Reproducción

Luego se refirió a su decisión de hacer privado su Instagram y cerrar Twitter, pues "no quería recibir mala onda. Siento que Twitter se transformó en una guerra de escudos. No quiero estar ahí”, señaló Valle.

También hubo tiempo para tocar el tema de fondo: Catalina Pulido. Recordemos que previo a su salida de La Red, la ex "Playa Salvaje" emitió un "comunicado" en donde se desmarcaba de los dichos de Valle, señalando su profundo respeto hacia la institución. Aquello fue como haberle dado la espalda a su colega, pero finalmente todo cayó por su propio peso.

"Con Cata nos llevábamos bien, amigas no éramos. Era compañera de trabajo, pero nos llevamos bien”, partió explicando. “'Tus actos hablan por ti', obvio que duele que haya dicho eso… Me dolió el comunicado de Cata Pulido”, añadió.

Eso sí, afirmó que no tuvo tiempo de hablar con la actriz tras este conflicto, pero reconoce que "el problema fue comparar lo del Caso Catrillanca con lo de Cata".

“No es mi intención hacerme la víctima… Le encuentro razón a mi despido. Creo que no podía seguir ahí, sobre todo en el programa que se centra en la critica", concluyó .