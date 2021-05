Bolocco reveló que se quebró las dos piernas mientras su hijo era tratado de cáncer

El programa que Cecilia Bolocco emite en su LIVE en Instagram se convirtió en un espacio donde se conocen detalles ignorados de la exmiss Universo. En el último contó algo que le pasó cuando su hijo estaba en tratamiento. Cecilia Bolocco y su hijo habían viajado a Estados Unidos. Durante el periodo en que a Máximo lo estaban tratando por el cáncer, ella se fracturó las dos piernas.

Lo hizo cuando mostraba relojes y al exhibir uno de cadena metálica dijo que ese le quedaba grande, “porque yo tengo un huesito de muñeca. Eso es lo que tengo. Es más. Soy muy flaca. De huesos muy pequeños. Pero así es la vida. Estoy muy feliz con mis huesos”, relató.

Entonces dijo que “no me había quebrado nunca, hasta cuando justo me fui a Estados Unidos a tratar a Máximo. Estuve en medio de toda esa cosa. Me torcí la pata y me la quebré. La pata izquierda. Y después cuando vine de vuelta llegando a Chile, ya qué rico que había terminado el tratamiento, me quebré la pata derecha”, dijo Bolocco.

Hijo de Cecilia

Máximo Menem estuvo en tratamiento luego de salir del hospital donde fue intervenido por primera vez de un tumor cerebral. Eso fue en noviembre de 2018. El tratamiento prosiguió en Estados Unidos. Cecilia Bolocco y su hijo volvieron en octubre de 2019.

“En menos de dos años me había quebrado las dos patas. Nunca antes me había quebrado un hueso antes. Nunca, nunca. Pero, bueno, a uno le toca de repente. Uno dice ‘ya no me va a pasar nada más, con todo lo que me ha pasado’. ¡Pues no!”, exclamó. “Les tengo noticias. Siempre puede pasar algo más”, concluyó.

En una edición anterior de su LIVE en Instagram una persona le mencionó que la chaqueta de que estaba usando aún tenía los sensores que activan las alarmas en la multitienda. La exmiss Universo dijo que también había encontrado sensores en las carteras y que ya había pedido una herramienta para sacarlos.