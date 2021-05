María Luisa Godoy critica a Cata Vallejos por ser antivacunas: “Debe ser responsable porque influencia a más de un millón de seguidores”

Los dichos de Cata Vallejos respecto de su postura antivacunas se tomaron gran parte de los matinales este lunes. A las críticas de José Antonio Neme en Mega, el troleo de Belén Mora en redes sociales y el llamado que el propio ministro de Salud hizo esta mediodía a los influencers que promueven la no vacunación, se unió en la mañana la animadora del Buenos Días a Todos de TVN, María Luisa Godoy, quien también aprovechó la ocasión para criticar a la exparticipante de Calle 7.

“Ahí están las declaraciones de la Cata Vallejos, mira, la Cata Vallejos es una cabra adorable, yo la quiero harto, hasta viajé con ella, pero acá hay que ser responsable”, arrancó la conductora, que a esa hora de la mañana compartía el panel con sus colegas Carola Escobar y Gonzalo Ramírez, más el doctor Sebastián Ugarte.

“(Pero) estamos hablando (…) una cosa es que ella no se quiera vacunar, doctor (Ugarte) porque ya, ella cree que está inmune porque tuvo covid-19 o cree que es muy sana. Y a todo esto, le puede dar de nuevo, porque como hablamos no está inmune objetivamente, pero qué pasa si contagia a su mamá, a su abuelo”, prosiguió, antes de argumentar lo que para ella, era lo más grave del asunto.

“Lo que es más grave, cuando uno tiene un millón de seguidores, Cata querida y te lo digo con mucho cariño, cuando uno tiene más de un millón de seguidores en el público, al que ella llega, y que es el que no se está vacunando hoy en día, también tiene que ser responsable del público que ella tiene, ya no es una opinión a ella solamente, sino que influencia a mas de un millón de personas”.

Sus dichos fueron reafirmados por el doctor, quien dio el ejemplo de dos jóvenes en Rusia y Brasil, que relativizaron los efectos del virus y finalmente acabaron fallecidos.

“Afectan a los que los siguen y algunos de esos influencers incluso han enfermado y muerto. No perseveremos en la ignorancia, no da lo mismo cualquier conocimiento, no da lo mismo la cultura chatarra que la ciencia“, cerró.