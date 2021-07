María Luisa Godoy contó que una vez ubicó a una mujer para atender apetitos de su papá

María Luisa Godoy partió quebrando esquemas en la edición de Podemos Hablar (PH) de esta noche de viernes 30 en Chilevisión. Ella le contó de manera sutil a Julián Elfenbein que una vez contactó a una mujer para que estuviera con su padre. En la época en que eso ocurrió, Godoy y Elfenbein trabajaban juntos en TVN, así que él sabía la historia.

En el PH de este viernes también estuvieron Daniela Aránguiz, Camila Flores, Angélica Castro y Perla Ilich.

Eu primer comentario de Elfenbein para María Luisa Godoy fue “sé de un regalo muy especial que le hiciste en una oportunidad a tu papá”. Nada más escuchar eso, ella le dijo que “mi papá fue bien lacho, tú sabes. Entonces, un día la persona que trabajaba en mi casa, que era muy bonita, me dice ‘sabe que, tengo que hablar con usted. Su papá como que me tiró los cortes, me piropeó y na’ que ver’”. Ella se llevó a vivir a su padre con ella cuando ya tenía 83 años.

Junto con reprender a su padre, ella le dijo “yo entiendo que tú tengas una necesidad biológica. Si la tienes, lo puedo entender, incluso puedo empatizar contigo. Si tú tení una necesidad, podemos solucionar esa necesidad”, le dijo. Ahí relevó que con sus compañeros de TVN ubicó a una mujer. “Llegué al matinal a contarte (le dijo a Elfenbein). Le preguntamos a una persona en el canal y le dije cuál era el problema y pregunté si conocían alguien que pudiera satisfacer las necesidades biológicas de mi papá, que tiene más de 80 años”, recordó.

“Llamé a Antonia. ‘Hola Antonia, cómo estai. Mi papá tiene un poquito más de 80 años y algunas necesidades. ¿Tú me podrías ayudar?”. No lo dijo, pero se refería a una trabajadora sexual. Y luego de que la mujer fue a la casa, María Luis Godoy le preguntó a su padre cómo le había ido. Y él dijo que no le había ido bien. “Mira muñeca, te voy a decir una cosa, si no hay amor, no funciona”, fue lo que le comentó.