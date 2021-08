“Seductor serial y depredador”: amiga de Pampita se va con todo contra Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña es alguien que suele hacer noticia por su vida laboral. Pero aún más por su vida privada. Y eso se ha visto una y otra vez desde que la semana pasada anunció el fin de su relación con China Suárez.

Esto ha ocurrido especialmente por la cantidad de teorías que rodean al quiebre. Que van desde supuesta adicción al sexo y posibles infidelidades, además de potenciales estafas.

Y, claro, también está lo que terceros han comentado. Un ejemplo de esto es lo que comentó una amiga de Pampita, quien barrió con el actor chileno.

Paula Galloni, quien también es panelista de “Pampita Online”, habló del tema en el programa “Intrusos”. E hizo fuertes declaraciones. “Yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él”.

Y se explayó. Dijo que el actor “le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho ‘cállate’ o algo así. Entonces a partir de ahí, ella dijo ‘me muerdo la boca’ antes de hablar”.

Pero Galloni no se quedó en eso y siguió opinando sin mayor filtro. Sino que aseguró que el chileno era un “seductor serial y depredador”.

“A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez, y es la primera vez que trabajan separados en Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador”, dijo.