“TUDUM”: día, hora y todo lo que debes saber del esperado evento de Netflix

Todo listo para “TUDUM”, el evento global virtual que realizará Netflix este fin de semana y donde se esperan grandes avances y anuncios de películas, series y especiales de la plataforma de streaming.

¿Por qué se llama “TUDUM”? El evento, inspirado en el DC FanDome, lleva su nombre por el inconfundible sonido que aparece cuando damos inicio a un contenido de Netflix.

“TUDUM” será un encuentro digital que se extenderá por tres horas donde la primicia es presentar más 140 actores y actrices, y cerca de 70 series y películas.

Allí se ofrecerán adelantos, novedades, trailers, clips y presentaciones de actores, actrices y creadores en distintos paneles de conversación.

El adelanto de Stranger Things es uno de los más esperados.

En el webshow podremos ver los primeros adelantos de las nuevas temporadas de “Stranger Things”, “The Witcher”, “Umbrella Academy” y “Cobra Kai”, además de presentaciones a las esperadas “The Sandman” y “Cowboy Bebop”.

En cuanto a películas los fanáticos podrán ver los adelantos de la secuela de “The Old Guard” y la precuela de “Army of the Dead”, titulada “Army of Thieves”.

Respecto a las estrellas que estarán presentes, el evento contará con las presencias de Jason Bateman, Zazie Beetz, Halle Berry, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, John Cho, Idris Elba, Nathalie Emmanuel, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jung Hae-in, Nick Kroll, Jennifer Lawrence, Ralph Macchio, William Zabka, Adam Sandler, Zack Snyder y Charlize Theron.

Día y hora del TUDUM en Chile

En Chile el evento se podrá a ver este sábado 25 de septiembre a partir de las 13:00 horas por la señal del canal oficial de Netflix en YouTube.