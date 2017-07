Cara y sello: los diferentes estados de ánimo de Guede y Salas de cara a la Supercopa

Por Pablo Serey Correa & Pedro Marín Roldán

Como una forma de darle un mayor esplendor a la definición de la Supercopa, la ANFP determinó hacer una conferencia de prensa en conjunto de los dos técnicos de los equipos implicados. De dicho modo, Pablo Guede, por Colo Colo, y Mario Salas, por la Universidad Católica, dijeron presente en la sede de Quilín.

La oportunidad sirvió para detectar los estados de ánimo de cada uno de los entrenadores. Y el resultado de aquella observación transparentó lo que se ha visto en los días previos: tensión por el lado del estratega del Cacique y mayor tranquilidad desde la vereda del Comandante.

El argentino viene de jornadas turbulentas en Macul, mientras que el ex rugbista ha tenido días sin mayores sobresaltos en la precordillera. Por lo mismo, las preguntas más punzantes en la conferencia de este viernes estuvieron dirigidas al ex delantero del Málaga.

“¿Qué pasa con Esteban Paredes?” Fue la primera consulta para Guede de cara a la Supercopa, ante lo que el trasandino dejó en claro: “creo que no corresponde contestar esa pregunta, porque estamos a 72 horas de una final. Voy a hablar de fútbol y del partido, de Católica y de Colo Colo, todas las preguntas que no sean sobre eso no las voy a contestar“.

El bicampeón con la UC no bloqueó ningún asunto, de hecho comenzó declarando sobre un asunto extrafutbolístico: su lazo con Pablo Guede. “Es una amistad futbolística que nos une desde que él llegó a Chile dirigiendo Palestino. Han pasado los años y hemos seguido teniendo contacto. Nos une la relación profesional“, comentó.

Tan distinto era el panorama con el que ambos llegaron a Quilín, que mientras Salas dialogaba sobre tópicos futbolísticos y otras aristas relacionadas, al argentino se le llegó a preguntar “¿La Supercopa será su último partido en Colo Colo?”, ante lo que contestó lo siguiente: “voy a volver a repetir lo mismo: a 72 horas de la final, sólo voy a hablar del partido de fútbol“.

Publimetro.cl Guede olvida las polémicas: “Queremos demostrar que lo que pasó en La Serena fue un accidente” El entrenador de Colo Colo adelantó la Supercopa del domingo ante la UC (12:00 horas) y aseguró que no es el momento de hacer autocrítica. Además, dijo que tiene el “apoyo” de Aníbal Mosa en este mal momento.

Salas distendido

Las cortantes aseveraciones de Guede contrastaban con las intervenciones de un Salas que incluso se dio tiempo para interactuar con los presentes y profundizar sobre asuntos más allá del duelo del domingo.

En dicho contexto, el viñamarino hizo un reflexivo mea culpa cuando se le recordó su iracunda actitud en el último clásico entre Colo Colo y la UC, cuando terminó expulsado en el entretiempo por un confuso incidente camino a camarines.

“No tengo el mejor recuerdo de ese partido, lógicamente, y más allá de mi expulsión por el hecho de haber perdido. Uno en la vida no se cansa de aprender, no se cansa de mejorar, yo no puedo actuar de esa forma, eso me va a llevar a perderme el partido, el momento más importante para el equipo. Tengo que tratar de evitar ese tipo actitudes, evitar que vuelvan a suceder”, estableció cuando fue consultado por El Gráfico Chile en la conferencia.

Sobre el final vino un poco de relajo para ambos. Un periodista le dio nombre por nombre la posible formación a Guede, ante lo que el DT de Colo Colo sostuvo: “no sé si es esa, ¿por qué no le hacen las mismas preguntas a Mario?”.

El propio Salas le prestó un poco de ayuda a su colega y amigo al decir: “hágame esa pregunta a mí también“. “No se pueden mostrar las cartas antes de“, cerró con una risa en el rostro el Comandante, provocando un mínimo relajo en su contrincante por la Supercopa en un cara y sello evidente que quedó reflejado esta tarde en Macul.