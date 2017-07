Jorge Valdivia y el intento de renuncia de Guede: "Es algo muy personal y complicado para todos"

Jorge Valdivia está feliz en Colo Colo. El Mago se desenvuelve con total tranquilidad en Macul y habla sin problemas con los medios de comunicación, tras haber ganado el domingo la Supercopa de Chile.

No tiene problemas en tirar la talla y en responder sin problemas cada pregunta que se le hace, tal como lo dejó en evidencia este miércoles cuando le consultaron por los dichos del técnico Pablo Guede, quien reconoció que analizó renunciar a su cargo tras la derrota que le propinó Deportes La Serena por Copa Chile.

El Mago fue claro e indicó que “el tema de la renuncia es muy personal y no veo como yo pueda responder, pero para cualquier institución que su entrenador renuncie antes del inicio del campeonato es complicado y estoy por afuera de lo que declaró ayer“.

El volante jugó casi todo el compromiso en la goleada ante Universidad Católica que le dio la Supercopa al Cacique e indicó que está en buenas condiciones físicas para enfrentar a Deportes Antofagasta, en el debut del Torneo de Transición.

“Me imagino que siempre hay que ir con cuidado y no hay un inconveniente mayor y si depende de mi estoy bien y ahora depende de la planificación de lo que pida el cuerpo técnico“, sentenció en conferencia de prensa.

Pensando en el estreno en el certamen ante los Pumas, Valdivia expresó que “no podemos estar saltando etapas y pensar en como vamos a dar la vuelta. Estamos pensando en Antofagasta y no podemos recordar lo que pasó el semestre anterior y de igual manera no podemos vivir de lo que acontenció el domingo“.

“El ánimo es el mismo que teníamos antes de Católica, estamos con ganas e ilusión de empezar el campeonato y el título sirve para generar más confianza de la que el grupo tiene y estamos tranquilos e ilusionados. Esperemos que el domingo toda esa semana que llevamos de entrenamiento, más el partido de Católica, se vea reflejado en el inicio del campeonato“, agregó.

Su relación con Paredes y la llegada de Pinilla a la U

Otro de los temas que abordó el volante fue su relación con Esteban Paredes y fue claro en señalar que “Esteban es el capitán de Colo Colo, el jugador que el hincha quiere mucho y respeta. El tema de la renovación está bien encaminada y la relación que tenemos es buena, los dos queremos lo mejor para Colo Colo. Lo conozco desde el 2010 cuando fuimos a Sudáfrica, no hay mala onda y no veo porque tiene que ser diferente“.

Cuando le consultaron por el Superclásico ante la U, que se jugará en la quinta fecha en el estadio Monumental, fue cauto al expresar que deben ir paso a paso y no mirar en menos a los rivales.

“Prefiero ser más cauteloso y respetuoso en ese partido. Nosotros tenemos que jugar con Antofagasta primero, luego La Serena y si Colo Colo me lo permite en la semana del clásico voy a estar acá sentado. Pero hoy no puedo responder y si Rodrigo (Echeverría) dijo lo que dijo es a título personal“, indicó sobre las palabras del jugador azul que señaló que regresó al club para ganar en el Monumental al Cacique.

Finalmente, se refirió a la llegada de Mauricio Pinilla al archirrival y sus declaraciones de querer vencer a los albos en Macul, además de conquistar el bicampeonato de Primera División.

“La llegada de Mauricio le va a hacer bien a la U y espero que se pueda desarrollar como él quiere. No veo por qué sea algo extraño que se haya referido hacia mí, y la mejor demostración de querer defender a tu club es dentro de la cancha y no con declaraciones. Con el paso de los años, uno se da cuenta que no es necesario hablar mal de la U o de la Católica“, finalizó Valdivia.