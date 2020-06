Carlos Caszely le da duro al ministro de Salud Jaime Mañalich

No son pocos los integrantes del mundo del fútbol nacional que han sacado las garras para criticar el manejo del Gobierno de la pandemia de coronavirus.

El jugador de Unión La Calera Fernando “Chiqui” Cordero, el atacante de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla y el relator del CDF Claudio Palma, por ejemplo, no han tenido empacho en entregar sus impresiones al respecto, dejando a un lado esa noción que indica que los “peloteros” no toman posición porque no saben o no les interesa la política o lo que sucede en el país.

Y uno que siempre ha sido opinante, Carlos Caszely, se encargó de analizar con dureza lo que ha hecho el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el responsable de dirigir la estrategia frente al covid-19 del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

José Antonio Kast y Carlos Caszely causaron sensación con un live en Youtube El excandidato presidencial y el exfutbolista conversaron durante una hora a través del canal del primero y su charla dio para todo.

En conversación con el espacio “Después te explico” de la página web RedGol, el ex goleador fue duro con el Secretario de estado, en relación a sus declaraciones de hace días cuando indicó en el matinal Mucho Gusto de Mega que “en un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia”.

“Es verdad. ¡Si hay mucha gente que no sabe! Muchos que no saben que hay gente que vive en cités, en poblaciones callampa. No tienen idea de que viven diez, doce o quince personas en diez metros cuadrados. No lo saben”, dijo Carlos Caszely, quien hace unas semanas donó 500 escudos faciales al Hospital Sótero del Río.

Mañalich: "En un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia" El ministro de Salud explicó que las grandes concentraciones de personas perjudican el combate contra el virus. Además, descartó tener "soberbia" en el manejo de la crisis. "Lo que pasa es que yo hablo claro", dijo.

"Y es verdad que no lo saben, porque ellos viven en un mundo diferente, en un mundo donde va un chofer a buscarlo, los deja en la oficina y después va un chofer a buscarlos y los deja en la casa. No saben… No saben lo que es andar en Metro a las seis de la mañana o levantarse a las cuatro de la mañana para pedir una hora y que el médico te pueda ver en el consultorio. Entonces, cuando todos atacan al ministro, yo no lo ataco. Porque no sabe, así de simple, no sabe”, agregó el mundialista en Alemania 1974 y España 1982.

Carlos Caszely añadió eso sí que “deberían saberlo, pero no lo saben. Hay gente en este país que no conoce la Estación Central, que no sabe dónde está La Moneda… Para que sepan la ignorancia de una parte del pueblo… Yo soy un hombre afortunado porque he comido en ollas comunes, pero también con príncipes y reyes. Sé las diferencias que hay en el país, que había gente que decía que éramos los jaguares de Sudamérica y uno decía “qué cresta están viendo”… Lamento que no se den cuenta de que hay una desigualdad tan grande en este país. Hay gente que no tiene idea que existe el Metro Las Rejas”.