Benito Baranda critica programa de entrega de canastas familiares del Gobierno

El presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, criticó este martes 19 de mayo la última política social anunciada por el Gobierno, el programa “Alimentos para Chile”, que hizo público el Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el domingo pasado.

“Cuando partió la preparación para la pandemia, no se hizo la misma preparación desde el punto de vista socioeconómico. Se podría haber anticipado, viendo lo que pasó en otros países”, precisó el exdirector social del Hogar de Cristo, para quien la entrega de canastas familiares no es la solución más pertinente para hacerle frente a los efectos económicos del coronavirus en los sectores más vulnerables del país.

“La mejor fórmula es que tú transfieras rápidamente recursos a las familias que están enfrentando esto. Y no solo a los de extrema pobreza, ya que aquí hay un grupo grande de familias que habían salido de la pobreza, desde el punto de vista de sus ingresos, y que volvieron a ella producto de la detención de la actividad económica, que se ha prolongado por cerca de seis semanas en muchos sectores”, dijo en el programa Quién Lo Diría de Radio Infinita.

Benito Baranda detalló que “la transferencia de recursos permite que las familias se queden en casa y que tengan la certeza de que el Estado los va a acompañar. Eso provoca que no estén con temor ni ansiedad ante la posibilidad de tener que salir a trabajar nuevamente, lo que puede llevar a la frustración y, en algunos casos, a actos violentos y saqueos de lugares como lo que estamos viendo”.

Respecto de las protestas en El Bosque y en la Villa Francia del lunes 18 de mayo, Benito Baranda estimó que obedecen a "que más de la mitad de las personas que viven en los guetos de pobreza tienen trabajos informales. Esa informalidad sobrepasa el 50%. Y si además les dices que no pueden salir a trabajar, que no pueden estar en la cola de las ferias y que no pueden salir con sus cuadrillas de trabajadores, y ya llevan seis o cinco semanas sin trabajar, ahí se acentúa la crisis”.

El presidente de América Solidaria indicó que la entrega de las 2,5 millones de cajas de alimentos y productos esenciales prometidas por el Gobierno puede desembocar en una crisis de los negocios locales.

“Para que la actividad económica de la población y de la feria continúe, lo mejor es que transfieran recursos y las personas compren localmente. Van a llegar las canastas desde afuera y con eso matarán al comercio local, lo que va a agravar la situación. Esto ha ocurrido en las grandes catástrofes mundiales, en las que desde muchos países llegan grandes cantidades de alimentos, destruyendo las economías y la producción local”, advirtió Benito Baranda, quien concluyó declarando que “si esto va a perdurar por varios meses más, y durante el invierno, lo mejor es que tú asegures la transferencia económica que le permita a la persona comprar la canasta básica de alimentos, para que esa familia tenga la certeza de que el Estado no la va a abandonar”.