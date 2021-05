Camila Vallejo gritonea a diputados oficialistas: “Mentirosos”

La diputada PC Camila Vallejo protagonizó un tenso momento la tarde de este martes 18 luego de que el artículo clave del impuesto a los súper ricos no tuvo el quórum necesario para ser aprobado. Del proyecto sólo quedó aprobada una rebaja del IVA, que ahora pasará al Senado.

Pero lo que molestó a Camila Vallejo fue que los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN) dijeran luego de terminada la sesión que la oposición no había apoyado todos los puntos del proyecto. Justamente ahí estaban hablando cuando el canal 24 Horas captó a Camila Vallejo.

“Mentirosos. ¿Pero cómo lo dejan mentir? Pregúntenle. La votación está ahí en la sala. Que aprendan: Alessandri perdió en Santiago. Dejen de proteger a sus financistas. No les sirve”.

Se refería Camila Vallejo al saliente alcalde Felipe Alessandri (RN), primo del diputado UDI del mismo apellido que estaba habland en esos momentos. El alcalde Felipe Alessandri fue derrotado por Irací Hassler, la postulante del Partido Comunista en Santiago.

📺 “Es una mala decisión insistir en proteger el bolsillo a sus financistas porque no está teniendo resultados electorales, ya no les va a permitir seguir teniendo sobre representación en el parlamento”, diputada @camila_vallejo.#ImpuestoALosSúperRicos pic.twitter.com/gVdZfGGmzJ — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) May 18, 2021

Además de Camila Vallejo

Y no fue la única que cuestionó a ambos diputados. También lo hizo Alejandra Sepúlveda (FRVS), porque ellos afirmaron que este tipo de impuestos ya no se usaba en otros países. Cuando iban a dar sus declaraciones Sepúlveda los cruzó y le dijo:

“No es cierto. No. Es que no es cierto. No, es que no estoy hablando por la cámara. Y no es cierto que se esté derogando. 80 años en Europa. 80 años. Impresentable. Impresentable. Esto no tiene nombre”, dijo la parlamentaria. A ella se le sumó el diputado Jaime Naranjo, que dijo: “La derecha quiere sacar el 10 por ciento de los votos ahora”.