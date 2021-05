Catalina y Rubén: reportan manifestación por hermanos asesinados en El Bosque

Durante la tarde de este martes 18, vecinos de El Bosque están realizando una velatón por Catalina (14) y Rubén (18), los dos hermanos asesinados la noche del lunes en su casa de esa misma comuna. Los cuerpos de ambos los halló su propia madre cuando regresaba del trabajo a su casa de calle Capitán Ávalos.

La policía está buscando a un sujeto que arrendaba una pieza en la casa donde vivían Catalina y Rubén con su madre. Esta última era compañera de trabajo del sujeto, quien se desempeñaba como guardia de seguridad. El tipo no fue a trabajar ni el lunes ni hoy martes. También desactivó todas sus redes sociales.

Tránsito cortado en Capitán Ávalos de El Bosque por velatón afuera del doble homicidio de los hermanos Catalina y Rubén de 14 y 18 años. @T13 pic.twitter.com/nuo6ypTuUi — Jorge Iturrieta (@jiturrieta) May 18, 2021

De acuerdo con algunas versiones el presunto autor de estos hechos primero se fue en contra de la niña de 14 años y cuando el hermano intentó defenderla, el sujeto lo mató. A continuación habría perpetrado el homicidio de la niña. En un hecho macabro tuvo tiempo para bloquear teléfonos y aparatos digitales.

En declaraciones a Chilevisión, Alex Madrid, un tío de Catalina y Rubén, dijo que “mi hermano entró anoche, encontró los dos teléfonos, uno reseteado, y el de mi sobrina con padrón, la PDI no los tomó, no los perició, los cables estaban rotos. Tampoco perició la entrada de la puerta. La PDI no tenía idea que había bloqueado el WhatsApp, que había borrado sus redes sociales”.

Respecto a la personalidad del sujeto, uno de los hermanos de la madre de los hermanos, Sebastián Ubilla, relató aspectos claves. Según dijo a Mega, el sujeto “no tenía ningún altercado con mi hermana”, sin embargo a su juicio cree “era loco, era tonto, le faltaban sus neuronas al tipo”.