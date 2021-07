Daniel Jadue advierte luego de conflicto PC-FA en Convención: “Podemos llegar a sentirnos en libertad de acción”

Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta y excandidato presidencial del PC, hizo este miércoles 28 una severa crítica a la actuación del Frente Amplio en la Convención Constituyente. Esto, luego de que el FA declinó entregar los patrocinios que requería el PC para que su constituyente Bárbara Sepúlveda se convirtiera en vicepresidenta.

Es impresentable, uno es lo que hace no lo que dice… https://t.co/VUs1qT9Yna — Daniel Jadue (@danieljadue) July 28, 2021

El primer aviso de que no le gustó lo que pasó, Daniel Jadue lo dio a través de un tweet en la tarde. “Es impresentable, uno es lo que hace no lo que dice…”, escribió a propósito de un mensaje de las Juventudes Comunistas que sostenia que “nos parece impresentable que el FA se haya cuadrado con el PS y derecha para excluir” al PC.

Ante eso, en su diálogo semanal con el actor César Abueid, el alcalde Daniel Jadue profundizó ahí lo que dijo. “En la convencional no hemos actuado como una alianza, eso dificulta lo que viene. Nuestra primera área de influencia es el Frente Amplio. Si el Frente Amplio privilegia otra esfera de Alianza y la pone primero para las tomas de decisiones, nosotros nos podemos llegar a sentir en libertad de acción”, dijo.

A eso, Daniel Jadue añadió que “la derecha hoy no tiene fuerza para estar dirigiendo nada. Sacó una votación paupérrima. Pero hay quienes prefieren dejar afuera a los comunistas para que la derecha tenga representación. Eso nos parece que no corresponde a una alianza política que se dispone a gobernar. Yo hice un llamado de atención y que empecemos a actuar como alianza. Porque si no, no nos va a ir bien”, advirtió.

De hecho, recordó cómo fueron las cosas para las elecciones de constituyentes, en mayo pasado. “Tenemos una alianza política con el Frente Amplio, Apruebo Dignidad. Y esa alianza que reúne al Frente Amplio y a Chile Digno fue en una lista constituyente única. Sacamos un resultado bastante interesante. Pero hoy nos encontramos ante la disyuntiva que esa lista, que fue unitaria, está actuando separadamente. Hemos acusado y lo hemos dicho, que el Frente Amplio nos considera poco como socios. Toma decisiones con otros sectores políticos, sin considerar a Chile Digno, Verde y Soberano”.

Por eso, sentenció: “Hablar de la unidad es una cosa, construir la unidad es otra. Por lo tanto, un llamado de atención porque necesitamos construir las confianzas porque estamos en un barco súper importante, del cual depende el futuro de nuestro pueblo. No tenemos permiso para darnos estos gustitos. De que alguien vote por derecha porque cree qué…”.