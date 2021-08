Máximo Pavez: echaron por segunda vez a subsecretario de una comisión de la Cámara

Máximo Pavez, el subsecretario general de la Presidencia, tuvo que retirarse de la comisión de Mujeres donde se discutió y rechazó el proyecto de aborto. Esto por una petición de la diputada de Comunes Camila Rojas. De tal forma, este año a Pavez ya lo han echado de dos comisiones: la primera ocurrió en abril, en la comisión de Constitución cuando se discutía el tercer retiro del 10%.

En esta ocasión, a Pavez lo sacaron luego de dar un discurso que se calificó como “político” por parte de algunas de las diputadas presentes en la sesión donde se rechazó por 7 a 6 aprobar la despenalización del aborto. “Presidenta, el subsecretario por reglamento no tiene derecho a estar en la comisión. Se tiene que pedir la unanimidad y yo no la voy a dar, así que le pido que lo saque”, dijo Camila Rojas.

Luego de eso, intervino la diputada UDI María José Hoffmann diciendo: “¡Ah! Onda censura. Así tanto”. Mientras que la presidenta de la comisión, la RD Maite Orsini le pidió que se fuera. “Subsecretario le pido que por favor abandone la comisión”.

Detrás de la mascarilla no se pudo apreciar cuán irritado quedó Pavez después de que le dijeron que se tenía que ir. Sí alcanzó a decir algunas cosas. “No se preocupe, presidenta. Yo quería agradecer y despedir, porque tengo una reunión así que igual no me podía quedar hasta el final. Así que agradezco mucho a todos por escucharnos a todos. Y con mucho respeto. ¡Muchas gracias, Presidenta!”.