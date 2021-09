Macaya y retiro del 10% de las AFP de autoridades de Gobierno: “No me gusta que lo hayan hecho”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se manifestó esta noche en contra del retiro del 10% de las AFP que reconocieron haber realizado los ministros Rodrigo Cerda y Carolina Schmidt, y la exsubsecretaria Prevención del Delito, Katherine Martorell.

En entrevista con Tolerancia Cero, el máximo dirigente de la Unión Demócrata Independiente fue tajante en señalar que “no me gusta que lo hayan hecho”, aunque aseguró que en su momento tanto Cerda como Schmidt y Martorell realizaron el primer retiro bajo el marco de la Ley.

“Una vez que es Ley, estaban en su derecho de hacerlo”, indicó.

El retiro del 10% ministerial, mala señal para el Gobierno

De todas maneras profundizó en que estas señales no son buenas para la postura del Gobierno y el partido que preside, que buscan evitar la aprobación en el parlamento de un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Es más fuerte que la contradicción, es una señal contradictoria tratándose de personajes públicos”, enfatizó Macaya, quien aseguró que estas situaciones pueden “hacerle algo de daño a la candidatura de Sebastián Sichel”.

“Sé que hay algunos del partido que lo han hecho, pero por su privacidad no daré sus nombres”, continuó el presidente de la UDI, que además insistió en el espacio de CHV y CNN Noticias que el hablar con sus parlamentarios no está dentro de “una lógica de amenaza, pero es algo que estamos viendo incluso con quienes van de candidatos y no están en el Parlamento, que se tientan con el populismo de esta medida”.

“Yo espero que se rechace (cuarto retiro) y creo que se va a rechazar, están los votos en el Senado y en el Parlamento también para que no se apruebe como ley”, finalizó.