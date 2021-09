Tiare Aguilera tras baja de carabinero: “El procedimiento fue muy violento”

Tiare Aguilera, la constituyente Rapa Nui, se refirió la noche de este lunes 27 a la situación que afrontó durante fin de semana. Ella fue detenida por Carabineros de Ñuñoa en el contexto de un caso de presunta violencia intrafamiliar, según informó la policía. La condujeron al cuartel y sólo la dejaron en libertad en la mañana del domingo. En los hechos, un policía la tomó del cuello. Éste último fue dado de la baja por la institución el domingo 26.

Es por eso que la constituyente Tiare Aguilera dio una declaración pero no aceptó preguntas. Su declaración se produjo en las afueras del ex Congreso Nacional, donde sesionó el pleno de la Convención para aprobar su reglamento. Ella habló de una responsabilidad institucional.

Luego Tiare Aguilera dijo que realizará “todas las acciones” para que se investigue el procedimiento policial. “Quiero reiterar que no se trata de una situación de VIF. Hay que recalcarlo, lamentablemente el procedimiento fue muy violento, excesivo, ilegítimo e ilegal. Vamos a entablar todas las acciones pertinentes, tanto administrativas, legales, sancionatorias, para esclarecer los hechos”, sostuvo la constituyente.

Tiare Aguilera apunta a la comisaría

A continuación aseguró que presentó un reclamo ante la 18 Comisaría de Ñuñoa, porque a su juicio existe una responsabilidad institucional, pues considera que el procedimiento no correspondía “en forma. Esto no se trata de un caso particular, esto no es la responsabilidad de un carabinero en particular, esto es una responsabilidad institucional. El procedimiento fue ilegítimo e ilegal, no correspondía la forma, la violencia no correspondía. Ningún ciudadano merece el procedimiento que se llevó a cabo”, afirmó.

Al final dijo también que espera que las instituciones investiguen lo ocurrido y puedan aclarar lo ocurrido en su domicilio el último fin de semana. A eso añadió que “se presentaron todos los antecedentes, se van a incorporar los que falten, y todo tiene que seguir el curso a través de las instrucciones correspondientes. Dejemos que investiguen y se termine esclareciendo, por qué ocurrieron los hechos cómo ocurrieron, por qué el procedimiento no cumplió lo establecido por la ley, por qué se violentaron tantos derechos humanos que corresponden en un proceso cómo el que se llevó a cabo en mi domicilio”, puntualizó.