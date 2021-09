Mamá de Tomasito critica a instituciones a siete meses del hallazgo del cuerpo de su hijo

La mamá de Tomasito publicó un mensaje en Instagram la tarde de este 29 de septiembre. Eso, pues se cumplen siete meses desde que a su hijo lo hallaron muerto en la comuna de Arauco. Estefanía Gutiérrez criticó a las instituciones como el Ministerio Público, el SML y las policías porque no hicieron bien su trabajo y el eventual culpable de la desaparición y muerte de su hijo todavía no es llevado ante la justicia.

En un largo mensaje, que acompaña con la foto de su hijo arriba de un caballo, la mamá de Tomasito criticó a quienes investigaron el caso. “Tomás, a más de siete meses aún no tiene verdad y justicia. No sólo fue víctima del agresor y de los criminales. Sino de las instituciones públicas, Ministerio Público, policías y SML que no cumplieron bien su trabajo. Digo cumplieron, porque quiero pensar que hoy hacen bien su trabajo”, dijo la mamá de Tomasito.

El hijo de Estefanía Gutiérrez despareció el 17 de febrero pasado, cuando fue con su tío abuelo a traer de vuelta unas vacas. Su tío fue el último que lo vio con vida y por eso en un principio lo formalizaron por homicidio, pero luego lo dejaron libre por falta de pruebas. El niño estuvo desaparecido nueve días y su cuerpo apareció el 26 de febrero, a algunos kilómetros de la casa.

Hoy la mamá de Tomasito dijo esperar que “repararán el mal funcionamiento que hicieron al inicio. Sumándole que tampoco el Gobierno se ha manifestado por mi hijo. Pero seguiré en esta lucha como en el principio. No para caerle bien a la gente que me critica a diario, sino por mi hijo y por los demás niños”, afirmó Estefanía Gutiérrez.

Luego añadió que “soy mujer y en este país machista si ven a una mujer de pie o quizás empoderada, la critican por eso. Pero si ven a un hombre lo aplauden. Esto debe ser parejo siempre. Todos tenemos los mismos derechos y aunque tenga a muchos en mi contra, seguiré pidiendo justicia por mi hijo Tomás porque él lo merece. Gracias a todos los que no se olvidan de mi hijo”, concluyó la mamá de Tomasito.