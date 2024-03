Cenco Malls, presentador oficial de Lollapalooza Chile 2024, sorteará 1.200 pases al festival

Ahora Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center y Mall Portal son parte de algo mucho más grande: Cenco Malls, la nueva marca que reúne a todos los centros comerciales de Cencosud Shopping Centers. Y a menos de un mes de Lollapalooza Chile 2024, Cenco Malls, el presentador oficial del festival, ya tiene a sus fanáticos calentando motores para lo que es uno de los fines de semana más icónicos del año.

¡Sumérgete y gana un pase al festival! Presentando boletas por compras sobre los $40.000, realizadas en tiendas de los centros comerciales de Cenco Malls: Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center, Portal La Dehesa y Portal Temuco, en las plazas principales de estos malls, los clientes podrán participar de un concurso que comienza dentro de una piscina de pelotas, en la que se debe encontrar aquella marcada con el logo de Cenco Malls.

Quienes den con ella tendrán la oportunidad de acceder al “tótem de la suerte”, donde podrán participar por uno de los 1.200 pases diarios al festival o merch exclusivo. Además, habrá pelotas con premios sorpresas a quienes las encuentren.

A su vez, los Mall Portal restantes (La Reina, Ñuñoa, El Llano, Belloto, Rancagua y Osorno) también contarán con un tótem para participar por pases diarios o merch exclusivo de Lolla.

Adicionalmente, está la posibilidad de participar por entradas a través de una mecánica digital sin boleta, en donde el público deberá subir un contenido a redes sociales siguiendo las instrucciones disponibles en cada de uno de estos centros comerciales.

Todas estas imperdibles oportunidades estarán disponibles en todos los centros comerciales de Cenco Malls a lo largo de Chile hasta el miércoles 13 de marzo.

La subgerente de Marketing y Sostenibilidad de Cenco Malls, Macarena Bassaletti, aseguró que “como presentadores oficiales del festival, en Cenco Malls acercamos a Lollapalooza Chile a todos nuestros clientes, brindando espacios dedicados al festival para que todos puedan vivir momentos inolvidables, y que se alinean con nuestro propósito de generar espacios y experiencias que aporten a un mundo mejor”.

“Invitamos a todos nuestros clientes a unirse a nosotros, prepararse para vivir la emoción de este gran evento y donde todos pueden participar por la oportunidad de asistir. ¡Los esperamos en nuestros centros comerciales para ser parte de esta gran aventura musical!”.

Por otra parte, quienes visiten el icónico Sky Costanera también podrán participar por pases a Lollapalooza Chile. Hasta el próximo lunes 11 de marzo, el mirador más alto de Sudamérica tendrá disponible un photo opportunity donde, por cada foto subida a historias de Instagram etiquetando a @skycostanera, @mallcostaneracenter y @lollapaloozacl, se elegirá a tres ganadores de pases dobles a Lollapalooza Chile 2024.

¡Eso no es todo! ¿Te imaginas conocer los lugares más exclusivos del festival? Esto será posible gracias al sorteo de tres tours VIP que hará Cenco Malls y participarán automáticamente todos los clientes que hayan comprado sus pases con el descuento otorgado por la app Mi Mall Cencosud.

Cada All Access será doble e incluirá un recorrido exclusivo guiado por las instalaciones del festival, Beer Garden, backstage en el escenario Perry’s Stage by Cenco Malls y el escenario principal Cenco Malls Stage, terminando en el Front of House del escenario Cenco Malls para disfrutar de un show con ubicación privilegiada como también acceso a zonas VIP.

LOLLA STORE EN COSTANERA CENTER

Una vez más, en el nivel 5 de Costanera Center, los fanáticos podrán hacer el retiro de sus pulseras desde el 29 de febrero hasta el 14 de marzo, hacer la carga de las mismas en los espacios designados por Lotus, productora a cargo de Lollapalooza Chile.

A través de la app Mi Mall Cencosud, quienes asistan a Lolla Store podrán optimizar su experiencia reservando día y hora de visita, en donde encontrarán cajas exclusivas de Cenco Malls. Además, todos los visitantes a Lolla Store podrán participar por increíbles premios en el stand de Cenco Malls de manera sencilla escaneando el código QR.

Blink 182, SZA, Sam Smith, Limp Bizkit y muchos más, llegan a Chile el próximo 15, 16 y 17 de marzo para entregar a todos los asistentes una experiencia inigualable. Los stand de Cenco Malls, general y sector lounge, ofrecerán entretenidas actividades para acompañar la jornada, podrán participar por diferentes premios sorpresas y disfrutar de la mejor vista a los artistas del escenario principal Cenco Malls Stage.

Para más información de las actividades que tendrá Cenco Malls en sus centros comerciales previo al festival y los detalles de lo que será Lollapalooza Chile 2024, visita el sitio web de www.costaneracenter.cl, www.altolascondes.cl y www.mallportal.cl