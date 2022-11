Claudio Bravo se sincera: “Veremos si me da para volver al fútbol chileno”

Claudio Bravo, portero del Real Betis y de la selección chilena, dio luces respecto de su futuro en el fútbol profesional, manifestando que le gustaría mantenerse en el balompié europeo por un tiempo más, y dejando así momentáneamente al retiro fuera de sus planes.

En conversación con Mega este domingo 27 de noviembre, el guardametas de 39 años aseguró que entre sus objetivos está “mantenerme en el fútbol de Europa, con el alto rendimiento, con la sensación de que aún sigues aportando a este nivel es magnífico”.

📺 #MeganoticiasAlerta | Claudio Bravo y su futuro: "Si las capacidades disminuyen, veremos si continuo o no. Si me da para volver al fútbol chileno o daré una vuelta en otro lugar"



”Espero seguir disfrutándolo, y cuando vea que ya no me alcanza para estar a ese nivel, veremos la siguiente opción o el paso que habrá que tomar” , complementó el experimentado portero nacional.

Sobre un eventual retiro, confesó lo siguiente.

“Soy bien sincero. Me veo bien en el Betis. Me queda una temporada y posiblemente otra más, pero tampoco quiero adelantarme a los procesos... Quiero sentirme bien, sentirme competitivo como lo he hecho siempre. Y lo otro lo determinará cómo yo me sienta físicame o mentalmente”.

El arquero formado en Colo Colo, desde donde partió a mediados de 2006, también se refirió a un posible retorno al club blanco.

“Cuando te acostumbras a una cosa, no quieres soltarlo. Yo estoy acostumbrado a estar a un nivel, y si las capacidades disminuyen, veremos si continúo o no... hay que analizar si me da para volver al fútbol chileno o dar una vuelta en otro lugar”.

