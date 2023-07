Rodrigo Sepúlveda estalló por encerrona a Brayan Cortés: “Dígalo como quiera, acá no hay respeto por nada ni por nadie”

Rodrigo Sepúlveda lamentó este jueves la encerrona que sufrió anoche el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, quien fue víctima del robo de su automóvil y teléfono celular en la comuna de Calera de Tango.

El conductor de Megantocias Alerta fue categórico en criticar el asalto sufrido por Cortés, apuntando sus cuestionamientos a la falta de seguridad que existe en el país, que en las últimas semanas se ha visto estremecido por los robos a diferentes reparticiones públicas y asaltos callejeros.

Los reclamos de Rodrigo Sepúlveda

“Ayer le hicieron un portonazo a Brayan Cortés, una encerrona a Brayan Cortés. Tómelo como quiera, dígalo como quiera. Acá no hay respeto por nadie ni nadie”, inició el periodista, quien aseguró que los delincuentes del atraco al futbolista (jóvenes menores de 22 años) “después van a andar celebrando cuando tape en Colo Colo”.

“Van a andar celebrando cuando juegue por la selección. Ni a Brayan Cortés, ni al arquero de la selección, ni al arquero de Colo Colo, lo respetan. ¡Les dio lo mismo todo, todo! Incluso, le pegaron de una (...) Dios mío, yo no sé cómo”, lamentó el rostro de Mega, quien valoró que el portero no haya opuesto resistencia al robo.

“Bueno, la adrenalina ahí, en ese momento, para jugadores importantes, que tienen actividad física, la tiene que haber controlado mucho él. Yo creo que Brayan Cortés se controló acá, porque perfectamente pudo haber reaccionado. Entonces, lo que él hace es muy correcto, porque dentro de la cancha, ustedes saben, como son los jugadores de fútbol, como es la gente que hace deporte, que puede reaccionar rápido ante impulsos, por reacciones casi naturales. Ahí hay un mérito de no haberse metido en esto. De no haberse involucrado en esto, que podría haber sido mucho más grave”, sentenció.

Los reclamos de Sepúlveda no quedaron sólo en el robo, sino que se ampliaron a la imagen que este jueves se liberó en las cámaras de seguridad de la comuna, donde se pudo apreciar el asalto y el posterior caminar en solitario del arquero tratando de conseguir -infructuosamente- que otro vehículo lo llevara a su hogar.

“Es tremendo, y sabes que me pasa con esta imagen (de Cortés caminando en solitario, sin conseguir que alguien lo lleve en sus autos), me pasa que entiendo a la gente. Porque es lo que nos está pasando en Chile. Lamentablemente, y tristemente, se los digo. Que es la falta de confianza con gente que tú no conoces. ¿Por qué voy a detenerle a esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué voy a pararlo, si a mí me da miedo, me da desconfianza?”, reflexionó.

“¿Quién es? ‘No, si es el arquero de Colo Colo’. Bueno, y si no es, y sólo se parece a él. O sea. ¿Dónde está la confianza? Eso a mí me da pena, como chileno, como gente que vive en este territorio, que tiene una buena relación con la gente. Ya hoy día, si alguien me viene a hacer dedo, no paro. Ese es el reflejo (...) el trasfondo de esto es la nula confianza que tenemos ahora con las otras personas acá en nuestro país. Y eso es triste. Eso es penoso. ¿Y por qué hemos perdido la confianza? La hemos perdido por todo lo que ha estado pasando. Por toda la violencia, por la inseguridad. ¿Alguien va a llevar hoy, a las 23:30 horas, a cualquier persona que vaya a hacer dedo en la calle? ¿Aunque se parezca al arquero de Colo Colo, al arquero de la selección? ¡No! Nadie lo va a hacer”, señaló.