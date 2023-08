“Hay gente que siente o cree”: Claudio Borghi descarta invitación y avisa que no estará presente en la despedida de Matías Fernández

Pese a que fue uno de los entrenadores que marcó su carrera deportiva, Claudio Borghi anunció que lo más probable es que no esté presente en la despedida de Matías Fernández, a quien dirigió en la exitosa campaña de Colo Colo en 2006.

El actual comentarista deportivo y rostro de TNT Sports fue enfático al momento de justificar su sorpresiva decisión, la cual argumentó en el hecho que en la actualidad y cuando dirigía al futbolista, tanto en el Cacique como en la selección chilena, nunca mantuvo una relación estrecha con él.

Los motivos de Claudio Borghi para decirle no a la despedida

“Me invitó al partido de despedida, pero no creo que vaya. Esto es lo llamativo porque hay gente que siente o cree que yo soy muy cercano a los jugadores, pero no es así”, señaló Borghi, quien incluso se mostró extrañado del interés de Fernández por tenerlo en el estadio Monumental, el próximo 14 de octubre, a las 18:00 horas.

“Ahora que me invitó a su despedida, ni siquiera hablé con él. Me envió un mensaje y me escribió: ‘Profe, lo quiero invitar, gracias’. No tengo mucha relación con él. Sí tengo un lindo recuerdo, de los mejores”, se justificó el campeón mundial en México 1986, quien de todos modos tuvo elogiosos conceptos para el formado en el Cacique.

“Tuve dos jugadores muy profesionales y Matías era uno de ellos. Era genial, potente, le pegaba bien a la pelota. Nunca lo escuché quejarse y nunca sacó la vuelta en un entrenamiento. Es uno de los mejores jugadores que he tenido”, finalizó.

Cabe recordar que desde este lunes Puntoticket inició la venta de entradas para el partido de despedida del futbolista, y en Colo Colo, su entrenador, Gustavo Quinteros, ya anticipó que le gustaría estar con el plantel profesional en dicho evento de homenaje a Fernández.