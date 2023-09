Jaime García deja Ñublense con emotivo mensaje: “Apoyen a los muchachos, lo van a necesitar más que nunca”

Jaime García se despidió de los hinchas de Ñublense con un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales, y en el que pidió a los fanáticos sureños que apoyen al club sureño “a morir, en las buenas y en las malas”.

La declaración del estratego nacional llegó a horas de confirmase su desvinculación de la institución chillaneja, una noticia que incluso llevó a algunos de los fanáticos del club de Ñuble a escribirle amenazantes mensajes al presidente de la institución, Sergio Gioino.

El adiós de Jaime García

“Amigos, más que nada hago este en vivo a toda la gente (para) despedirme. Yo hago esto de forma muy personal y le pedí a los que me acompañan (su cuerpo técnico) que estuvieran aquí. Nada, darles las gracias del tiempo en que yo llegué acá. Fueron cosas maravillosas que vivimos, que viví”, inició el estratego en su cuenta de Instagram, quien en cuatro temporadas a cargo del primer equipo los ascendió de Primera B a la División de Honor del fútbol chileno, y también los clasificó a varias competencias internacionales.

“(...) de conocer a gente amiga, de crear lazos también en todos lados, esto fue muy transversal. Creo que este club fue creciendo, yo fui creciendo con el club, pero el club se queda y nosotros pasamos, como se dice. Pero esto lo hago netamente, y no voy a responder nada, porque quiero poder despedirme. Yo me siento en paz, estoy muy tranquilo con todo lo que hice. Di el 500%”, prosiguió.

Jaime García implacable tras “cortar” a dos jugadores: “Las puertas de la micro están abiertas para subir y para bajar”

“Creo que darles las gracias es poco. Más que nada agradecerle a toda la gente. Quiero que siga la buena energía y la buena onda, por eso no quiero hablar nada. El club no va a parar, tienen que apoyarlo, tienen que seguir esa historia, ir creciendo, hacerse del club que tanto me gusta, de hacerlo mucho más grande. Siento que el club ha ido creciendo a pasos agigantados y yo les deseo lo mejor del mundo”, aseguró García, quien en medio de su emoción, no dudó en asegurar que “me voy con un sentimiento muy lindo de agradecimiento”.

“Algo gravísimo”: Jaime García asegura estar “muy preocupado por la seguridad” de Ñublense en Ecuador tras asesinato de candidato presidencial

“Te vas a sacar un 1″: Jaime García se vuelve viral con particular llamado de atención en pleno partido

“A mí el club me encanta, me gusta y les deseo lo mejor del mundo para que sean lo más grande y más lindo para Chillán. Me voy con un sentimiento muy lindo de agradecimiento. Me va a costar, pero esto es parte de la vida. Tengo puras sensaciones de paz y cosas lindas, de compartir todo lo que pasó. Gracias por ese apoyo incondicional. El club creció, va creciendo y quiero que llegue a lo más alto posible, porque me gusta el club, me gusta la institución. Apoyen a los muchachos, los van a necesitar más que nunca”, señaló.