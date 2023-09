“Espero que me vaya bien”: Cindy Nahuelcoy se aventura este “18″ con su fonda “No fueron 30 pesos, fueron 30 partidos”

Cindy Nahuelcoy aprovechará estas Fiestas Patrias para reinventarse luego de recibir hace unas pocas semanas un castigo de 30 fechas sin dirigir en el fútbol profesional de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de denunciar públicamente a su jefe de la Comisión de Árbitros (Julio Bascuñán) por realizar algunos hechos impropios durante su gestión con otra jueza del balompié criollo (Leslie Vásquez).

Una severa sanción, que si bien Nahuelcoy califica de “injusta y desmedida”, no la hizo bajar los brazos de cara a su nuevo emprendimiento: un local ubicado en la comuna de Puente Alto, en las fondas de Camino al Volcán #06680, con la que pretende desafiar su actual cesantía arbitral durante este “18″.

Las Fiestas Patrias de Nahuelcoy

“Lo más importante es ver el tema de la luz. Me dijeron que tenía que instalar un poste para hacer la conexión. Hay gente haciendo ese trabajo en el lugar, por lo quizás me lo puedan hacer a mí también. Tengo que ver las cosas que debo comprar y conseguir. Me acaban de decir que me van a prestar los pallets para fabricar los dos mesones que ocuparé para dejar las cosas que vamos a vender. Arriba les voy a poner manteles plásticos. Van a quedar bellos. Igual tengo que ir a Meiggs a comprar todo, como los vasos y bombillas. En algún momento partiré al Matadero a comprar la carne. El lavaplatos lo veré en otra parte. Es caleta de pega. Vamos a vender terremoto, cerveza, bebidas, choripanes y anticuchos, de todo”, cuenta una entusiasmada Nahuelcoy, quien en conversación con lun.com devela que el nombre de su local fondero será “No fueron 30 pesos, fueron 30 partidos”.

“Me estoy consiguiendo un horno industrial, parrillas y una máquina para hacer papas fritas. Debo conseguir de todo, en verdad. Igual hay gente que me ha escrito para ofrecerme el arriendo de esas cosas”, agrega la árbitra, para quien “todo esto es nuevo”.

“Todavía no tiro líneas. Para mí, todo esto es nuevo. También me tengo que conseguir un refrigerador-conservadora para guardar los helados, la carne y las empanadas, que las haremos en la noche, con carne picada y queso. vamos a tener como doscientas diarias, pero haremos más si nos va bien. Al final, no vamos a descansar casi nada, pero eso no me complica. Cuando tenía botillería para el 18 tampoco dormía. Lo mismo para el Año Nuevo”, cuenta Cindy, quien incluso desconocía que todos los locatarios de las fondas deben pernoctar en el recinto para cuidar sus pertenencias los cinco días que duran estas Fiestas Patrias.

“Tengo que hacer un cuarto para la cocina y otro para dormir, aunque no creo que alcance. Yo no sabía que había que quedarse en la noche. Pensé que uno se iba y después volvía, pero no. hay que quedarse a dormir los cinco días, porque hay que cuidar las cosas. Las fondas estarán abiertas desde las 11 hasta las 3 de la mañana, excepto el último día, que es hasta la 9. Habrá grupos musicales, escenario, y la entrada cuesta tres mil quinientos pesos nomás”, explicó.

“No sé, no tengo idea (como lo haré para dormir). Voy a tener que inventar algo. Soy friolenta y hace mucho frío. Creo que voy a llevar dos colchones inflables, que me compré hace un tiempo, unas frazadas y un saco de dormir. Tampoco puedo quedarme en el auto, porque tengo que estar en el local cuidando las cosas”, prosiguió la jueza nacional, quien tiene claro que en el tema de los bebestibles tradicionales de estas fechas “quiero trabajar con las Pipas de Einstein. Ahí tienen un pipeño muy rico. Incluso se puede tomar solo”.

“Tengo poco tiempo, pero así como salió tengo fe en que todo me resultará bien. Quiero intentar algo nuevo. Tampoco es que busque hacerme millonaria. Quiero vivir la experiencia de tener una fonda. Siempre he admirado a la gente que trabaja en ellas, y tenía el sueño de tener una. Espero que me vaya bien”, finalizó.