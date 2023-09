“Va a seguir pasando”: Rivarola justifica molestia de hinchas de la U que lanzaron amenazantes panfletos en el CDA

El mal momento deportivo de Universidad de Chile, que por un nuevo año deambula en los puestos secundarios del Campeonato Nacional, fue el argumento que entregó Diego Rivarola para justificar a los hinchas de la U que este jueves lanzaron cientos de panfletos en el Centro Deportivo Azul (CDA) con una serie de amenazantes mensajes en contra de los futbolistas y dirigentes del club.

Si bien el exdelantero azul, y actual comentarista de ESPN Chile, reconoció ayer en el programa “F90″ que ningún tipo de agresión se justifica para reclamar en contra del club, indicó que el hecho se entiende debido al “sentir del hincha”.

Son hinchas, quieren que su equipo gane y no gana. Quieren que mejore y el equipo no mejora. Entiendo que no están contentos con el equipo ni la dirigencia. — Diego Rivarola

La reflexión de Diego Rivarola

“No debe ser con agresiones, porque no avalo esas situaciones. Pero sí conozco el sentir del hincha. El hincha de la U viene muy frustrado en los últimos años. Entonces ante cualquier momento de debilidad futbolística hoy, esto va a seguir pasando”, agregó el comentarista deportivo.

“Son hinchas, quieren que su equipo gane y no gana. Quieren que mejore y el equipo no mejora. Entiendo que no están contentos con el equipo ni la dirigencia”, indicó Rivarola, quien en su análisis pidió a los futbolistas universitarios que asuman “la responsabilidad” por la mala campaña de la U.

“El jugador debe asumir también la responsabilidad. Muchos de nosotros, y me incluyo, nos tuvimos que ir por no andar bien. El fútbol es así también”, reflexionó.

“Las responsabilidades de la U hoy son compartidas. Todos son culpables, de arriba hacia abajo. El hincha de la U tiene por qué estar enojado, es entendible”, finalizó.

