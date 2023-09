“Cuando las cosas no están bien”: Pellegrino explicó el verdadero motivo por el que mantiene cortados a Poblete y Palacios en la U

En medio de la crisis deportiva que atraviesa en la banca de Universidad de Chile, que este lunes enfrenta a Audax Italiano en un partido clave para las aspiraciones del club laico y suyas, el entrenador del Chuncho, Mauricio Pellegrino, salió este sábado a apagar un posible incendio en la interna del plantel al revelar los verdaderos motivos por los que mantiene cortados del equipo titular a Israel Poblete y Cristián Palacios.

Con la presión de los hinchas y directivos universitarios encima, Pellegrino ofreció esta jornada una conferencia de prensa en la que quiso despejar las dudas respecto de las salidas del mediocampista y delantero del “once titular”, en un momento crítico para los azules, que no han podido ganar en las últimas ocho fechas del torneo nacional.

La justificación de Pellegrino

“Ambos son jugadores importantes para nosotros, obviamente tienen posibilidades de poder estar”, inició el DT, quien justificó su decisión de no utilizar a Poblete ni a Palacios en el hecho de que “lo futbolístico abarca todo”.

“Abarca todos los aspectos del ser humano, el entrenador tomó la decisión porque creía en ese momento que era lo mejor. Yo veo todos los días a los chicos, pero simplemente uno decide lo que cree que es mejor para ese momento. Israel está entre los jugadores con más minutos; Chorri es un delantero importante también”, aseguró.

“Siempre cuando las cosas cuando no están bien, el entrenador tiene que tomar decisiones para probar otras cosas, dinámicas y eso lo hemos hecho mucho este año. Pero a estos dos chicos el equipo los necesita”, prosiguió.

“Sí puedo decir algo, que acá tenemos a un grupo de muy buena gente. No tengo ningún problema personal, y acá las cosas no son personales, acá es la U. Cuando hablemos de fútbol, los nombres no son importantes, lo importante es la institución”, concluyó.

