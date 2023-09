“Que no vuelva a jugar”: Brereton sufre las primeras críticas de hinchas de Villarreal luego de empatar con Getafe

Pese a tener una ocasión de gol sobre el final del encuentro y que Villarreal consiguiera un valioso empate sin goles en su visita a Getafe, las críticas de los seguidores del Submarino Amarillo a Ben Brereton se tomaron las redes sociales del cuadro español.

La poco más de media hora del británico-chileno en cancha no bastó para acallar a los furiosos forofos de Villarreal, que las emprendieron en contra de Brereton, a quien le dedicaron duros comentarios tales como “lo de Ben es terrible, ni una buena”, “Brereton es el peor jugador que he visto, no es chileno”, o “es como para que no vuelva a jugar nunca más”.

Las críticas a Ben Brereton

Si bien la actuación del seleccionado nacional no fue destacada por la prensa deportiva española, tampoco estuvo dentro de las peores evaluadas, y medios como marca.com o cope.es, lo consignaron en un amplio grupo de jugadores amarillos que no tuvieron una actuación destacada en el empate con Getafe.

Principalmente porque su arquero, Filip Jorgensen, se robó las miradas de todos los medios debido a su sólida presentación y ha mantener en cero su portería.

Falta de rodaje, suplencias y lesiones: el panorama de los potenciales titulares de la “Roja”

Nadie paga por el pase de un futbolista chileno: el pobre mercado nacional en el extranjero

Para marca.com, la presentación de Brereton mereció una estrella, en tanto que la de su compañero sueco fue de tres estrellas, la mejor entre todos los jugadores que disputaron el encuentro.

Guarello asegura que nueva marginación de Bravo de la Roja es porque “no fue perdonado” por Berizzo

Otros, como cope.es, aseguraron que en la ocasión de gol que tuvo Brereton en el primer minuto de descuento, bien pudo haber cambiado el destino del partido. “¡Se durmió Brereton! Dentro del área cazó un balón suelto, quiso recortar (enganchar), pero se le apagó la luz al querer armar el remate”, apuntaron.

Con este resultado, el cuadro de Pacheta sumó su segundo empate en siete partidos, entre La Liga y la Europa League, con un saldo de un triunfo, las dos igualdades y cuatro derrotas.

El partido de Parejo malo, pero es que el de Brereton es como para que no vuelva a jugar nunca más — Joseba Jito (@MrcPj) September 30, 2023

Brereton es como tronco para correr, pero es rápido y tiene disparo, hay q darle tiempo y confianza, y explota — Sebastiand (@gemelus07) September 30, 2023

Vaya, vaya, lo siento, Jørgensen. Dudé de ti pero hoy demostraste que estaba equivocado. Este partido no fue bueno para el corazón del Villarreal pero fue importante mentalmente para los jugadores. Berethon es el peor jugador que he visto, no es chileno. — Julian.MMA🇳🇴⭐️⭐️⭐️ (@julian_mma10) September 30, 2023

Vendan a Brereton en enero. Sin el ganan la liga fácil. Especialmente con ese medio campo que filtra pases de gol constantemente — Felipe 🇨🇱 (@Funi0nz) September 30, 2023