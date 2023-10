Damián Pizarro asegura que su indisciplina fue “irresponsable” y le permitió darse “cuenta quién era” en Colo Colo

Damián Pizarro recordó este domingo los efectos negativos que tuvo en Colo Colo su acto de indisciplina en los días previos al Superclásico ante la U, y la forma en que pudo salir adelante tras el castigo que sufrió en el Cacique por jugar un partido amateur y enfrascarse en una viralizada pelea en aquel encuentro.

El “9″ del cuadro popular, que tras su regreso al equipo titular despuntó en la goleada a Cobresal, anotando dos de los seis goles albos, llega al clásico de esta tarde ante la UC (15:00 horas) con la mentalidad de seguir convirtiendo para dejar definitivamente atrás la polémica que lo involucró junto a Jordhy Thompson.

El error de Pizarro en Colo Colo

“De cabro chico no más me pasó. Fui irresponsable. Ofrecí las disculpas que tenía que dar y a quien tenía que dárselas”, explicó Damián, quien en entrevista con El Mercurio aseguró que dicho evento le permitió “cambiar el chip” y darse “cuenta de quién era” dentro de la institución alba.

“Más que afectarme, me hizo cambiar el chip, porque hasta ese problema no me daba cuenta de quién era, de que voy a tal lugar y me piden una foto. Cuando pasó el tema no lo podía creer. Fue un momento en que me sentí mal. ‘¿Qué hice?’, me pregunté”, reflexionó el juvenil del Cacique.

“Cuando las cosas no están bien”: Pellegrino explicó el verdadero motivo por el que mantiene cortados a Poblete y Palacios en la U

“Que no vuelva a jugar”: Brereton sufre las primeras críticas de hinchas de Villarreal luego de empatar con Getafe

“Pero después me dije: ‘Está hecho, hay que dar vuelta la página, vamos para adelante’. Sí entendí que había que tener más precaución. Me di cuenta altiro y asumí las consecuencias. Me puse los pantalones: ‘Sí, fui yo, yo quise ir a jugar’. El tema era cómo me paraba después de eso, cómo iba para adelante”, agregó Pizarro, quien recordó el negativo impacto que tuvo su indisciplina en el plantel popular.

“Fue lo normal que me pudieron decir: ‘Fue una cagada’, ‘fuiste poco responsable’, ‘le faltaste el respeto a tus compañeros y al cuerpo técnico’. Perdí un poco su confianza y ahora estoy trabajando, cuidándome, tomando responsabilidades para ganármela”, cerró.

“Para eso, él tiene que...”: Valdivia le recomienda a Damián Pizarro hacer un cambio radical para ser el próximo “9″ de Chile

“A muchos por ahí les arde”: la particular respuesta de Damián Pizarro a quienes criticaron que le retiraran su castigo en Colo Colo